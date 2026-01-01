Implementeer Zen met één-klik-installatie.
Minimalistische zelf-gehoste notitie-app met markdown-ondersteuning, BM25 full-text zoekfunctie en offline PWA-toegang.
Kies een VPS-plan voor Zen
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zen kunt bouwen
Zen is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie, gebouwd als één lichtgewicht Go-binary die slechts ongeveer 20 MB geheugen gebruikt. Notities worden opgeslagen als markdown in SQLite met BM25 full-text zoekfunctie, tag-gebaseerde organisatie, syntaxiskleuring van codeblokken en toetsenbord sneltoetsen voor snelle navigatie.
Het zelf hosten van Zen op een VPS houdt al je notities privé op je eigen infrastructuur, zonder cloud-synchronisatiekosten of toegang van derden. De offline PWA-ondersteuning betekent dat notities toegankelijk zijn, zelfs zonder internetverbinding, en de minimale resourcevoetafdruk stelt Zen in staat comfortabel te draaien naast andere services op een kleine VPS.
Belangrijkste kenmerken van Zen
Markdown notities
Schrijf notities in standaard Markdown met ondersteuning voor codeblokken, opmaaksneltoetsen en een overzichtelijke voorbeeldmodus.
BM25 full-text zoekopdracht
Vind direct notities met behulp van een BM25-gerangschikte full-text zoekfunctie die de meest relevante resultaten als eerste toont.
Labelorganisatie
Organiseer notities met tags voor flexibele categorisatie zonder rigide maphiërarchieën.
Offline-PWA
Installeer Zen als een Progressive Web App voor offline toegang tot je notities zonder internetverbinding.
Minimaal bronnengebruik
Gebouwd als één enkele Go-binary die ongeveer 20MB RAM gebruikt, draait Zen efficiënt, zelfs op de kleinste VPS, naast andere services.
Waarom Zen op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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