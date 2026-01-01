Zen is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie, gebouwd als één lichtgewicht Go-binary die slechts ongeveer 20 MB geheugen gebruikt. Notities worden opgeslagen als markdown in SQLite met BM25 full-text zoekfunctie, tag-gebaseerde organisatie, syntaxiskleuring van codeblokken en toetsenbord sneltoetsen voor snelle navigatie.

Het zelf hosten van Zen op een VPS houdt al je notities privé op je eigen infrastructuur, zonder cloud-synchronisatiekosten of toegang van derden. De offline PWA-ondersteuning betekent dat notities toegankelijk zijn, zelfs zonder internetverbinding, en de minimale resourcevoetafdruk stelt Zen in staat comfortabel te draaien naast andere services op een kleine VPS.