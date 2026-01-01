GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een gratis, open-source rasterafbeeldingsbewerker met een functieset die vergelijkbaar is met commerciële tools. Het omvat fotoretouchering, kleurcorrectie, laag-gebaseerde compositie, digitaal schilderen en grafisch ontwerp in één enkele applicatie. Deze template draait GIMP in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, zodat je volledige bewerkingsomgeving vanaf elk apparaat bereikbaar is zonder lokale installatie.

GIMP hosten op een VPS betekent dat je aangepaste penselen, scripts en projectbestanden altijd beschikbaar zijn vanaf elke machine. Toegewezen CPU- en RAM-bronnen verwerken grote canvassen en batch-exporttaken die een lokaal apparaat met lage specificaties zouden belasten.