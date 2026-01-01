Implementeer GIMP met één klik.
Professionele open-source afbeeldingseditor toegankelijk vanuit elke browser via een externe desktopinterface.
Kies een VPS-plan voor GIMP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GIMP kunt bouwen
GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een gratis, open-source rasterafbeeldingsbewerker met een functieset die vergelijkbaar is met commerciële tools. Het omvat fotoretouchering, kleurcorrectie, laag-gebaseerde compositie, digitaal schilderen en grafisch ontwerp in één enkele applicatie. Deze template draait GIMP in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, zodat je volledige bewerkingsomgeving vanaf elk apparaat bereikbaar is zonder lokale installatie.
GIMP hosten op een VPS betekent dat je aangepaste penselen, scripts en projectbestanden altijd beschikbaar zijn vanaf elke machine. Toegewezen CPU- en RAM-bronnen verwerken grote canvassen en batch-exporttaken die een lokaal apparaat met lage specificaties zouden belasten.
Belangrijkste kenmerken van GIMP
Browsergebaseerde toegang
Krijg toegang tot een volledige GIMP-werkruimte vanuit elke moderne browser via KasmVNC — geen lokale installatie vereist op welk apparaat dan ook.
Geavanceerde retoucheergereedschappen
Professionele fotobewerking, kleurcorrectie, toonmapping en hersteltools voor fotografen en ontwerpers.
Laagcompositie
Laaggebaseerde bewerking met maskers, overvloeimodi en groepering voor complexe beeldcomposities.
Scriptautomatisering
Script-Fu en Python-Fu scripting automatiseren herhalende taken en maken batchverwerking van grote afbeeldingssets mogelijk.
Uitgebreide formaatondersteuning
Open, bewerk en exporteer honderden bestandsformaten waaronder PSD, TIFF, WebP en RAW zonder conversietools.
Waarom GIMP op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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