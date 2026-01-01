MySpeed is een lichtgewicht, zelfgehoste snelheidstestmonitoringstool die continu de prestaties van je internetverbinding bijhoudt. Het voert geautomatiseerde snelheidstests uit volgens een configureerbaar schema met behulp van Ookla, LibreSpeed of Cloudflare, en slaat de resultaten vervolgens lokaal op in een SQLite-database, zodat je trends kunt analyseren over dagen, weken en maanden.

Naast ruwe metingen biedt MySpeed interactieve grafieken, een configureerbaar beleid voor gegevensretentie, gezondheidscontrole-meldingen via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram, en optionele Prometheus-metrics voor integratie in bestaande observability-stacks. Alle gegevens blijven op je eigen server — geen analyses van derden, geen cloudafhankelijkheid en geen kosten per test.