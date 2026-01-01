Implementeer MySpeed met één-klik installatie.
Zelfgehoste internetsnelheidstesttracker die geautomatiseerde tests uitvoert en jouw verbindingsgeschiedenis over de tijd heen visualiseert.
Kies een VPS-plan voor MySpeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MySpeed kunt bouwen
MySpeed is een lichtgewicht, zelfgehoste snelheidstestmonitoringstool die continu de prestaties van je internetverbinding bijhoudt. Het voert geautomatiseerde snelheidstests uit volgens een configureerbaar schema met behulp van Ookla, LibreSpeed of Cloudflare, en slaat de resultaten vervolgens lokaal op in een SQLite-database, zodat je trends kunt analyseren over dagen, weken en maanden.
Naast ruwe metingen biedt MySpeed interactieve grafieken, een configureerbaar beleid voor gegevensretentie, gezondheidscontrole-meldingen via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram, en optionele Prometheus-metrics voor integratie in bestaande observability-stacks. Alle gegevens blijven op je eigen server — geen analyses van derden, geen cloudafhankelijkheid en geen kosten per test.
Belangrijkste kenmerken van MySpeed
Geautomatiseerde snelheidstests
Plan terugkerende tests met cron-expressies, zodat de kwaliteit van je verbinding continu wordt gemonitord zonder handmatige tussenkomst.
Meerdere testaanbieders
Kies tussen Ookla, LibreSpeed en Cloudflare als jouw snelheidstestbackend om nauwkeurige, vergelijkbare resultaten te krijgen van de provider die je vertrouwt.
Historische grafieken
Visualiseer download-, upload- en pingtrends over configureerbare tijdsbereiken om degradatiepatronen te spotten en jouw internetprovider verantwoordelijk te houden.
Gezondheidsmeldingen
Ontvang meldingen via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram wanneer je verbinding onder gedefinieerde drempelwaarden zakt.
Prometheus-metrieken
Exporteer snelheidstestresultaten als Prometheus-metrics om te integreren met Grafana-dashboards naast je andere infrastructuurmonitoring.
Waarom MySpeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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