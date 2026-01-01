Implementeer Wealthfolio met één-klik-installatie.
Open-source persoonlijke investeringstracker voor portfolio's, vermogen en analyses van financiële prestaties.
Kies een VPS-plan voor Wealthfolio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wealthfolio kunt bouwen
Wealthfolio is een privacy-gerichte, open-source investeringstracker die beleggingen van meerdere brokers en banken consolideert in één dashboard. Het houdt portefeuilleprestaties, nettowaarde, dividenden en inkomen bij, en vergelijkt je rendementen met indexen zoals de S&P 500 — allemaal zonder je financiële gegevens naar een cloud van derden te sturen.
Het zelf hosten van Wealthfolio op je eigen VPS geeft je volledige controle over je financiële gegevens. De applicatie slaat alles op in een lokale SQLite-database, waardoor back-ups eenvoudig zijn en abonnementskosten wegvallen. Met ondersteuning voor CSV-importen, Monte Carlo-simulaties voor pensioenplanning en ingebouwde aanbevelingen voor portefeuilleherbalancering, bestrijkt het het volledige spectrum van persoonlijk beleggingsbeheer.
Belangrijkste kenmerken van Wealthfolio
Multibrokerconsolidatie
Bundel bezittingen van meerdere brokers en bankrekeningen in één uniform dashboard, met ondersteuning voor CSV-import voor eenvoudige onboarding.
Portfolio prestatieanalyse
Vergelijk accountprestaties met belangrijke indexen zoals de S&P 500 en volg tijdgewogen rendementen over je hele beleggingsgeschiedenis.
Vermogen bijhouden
Monitor al je activa en passiva samen om een nauwkeurig, actueel beeld te krijgen van je totale financiële positie door de tijd heen.
Dividend- en inkomensmonitoring
Volg automatisch dividenduitkeringen en rente-inkomsten voor al je beleggingen, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt van je passieve inkomstenstromen.
Hulpmiddelen voor pensioenplanning
Voer Monte Carlo-simulaties en FIRE-projecties uit om je spaarstrategie te stresstesten en in te schatten wanneer je financiële onafhankelijkheid kunt bereiken.
Portefeuilleherbalancering
Stel je doelpercentages voor activaspreiding in en ontvang aanbevelingen voor herbalancering die je portefeuille afgestemd houden op je beleggingsstrategie.
Waarom Wealthfolio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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