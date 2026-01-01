Wealthfolio is een privacy-gerichte, open-source investeringstracker die beleggingen van meerdere brokers en banken consolideert in één dashboard. Het houdt portefeuilleprestaties, nettowaarde, dividenden en inkomen bij, en vergelijkt je rendementen met indexen zoals de S&P 500 — allemaal zonder je financiële gegevens naar een cloud van derden te sturen.

Het zelf hosten van Wealthfolio op je eigen VPS geeft je volledige controle over je financiële gegevens. De applicatie slaat alles op in een lokale SQLite-database, waardoor back-ups eenvoudig zijn en abonnementskosten wegvallen. Met ondersteuning voor CSV-importen, Monte Carlo-simulaties voor pensioenplanning en ingebouwde aanbevelingen voor portefeuilleherbalancering, bestrijkt het het volledige spectrum van persoonlijk beleggingsbeheer.