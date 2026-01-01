Implementeer dashdot met één-klikinstallatie.
Minimalistisch serverdashboard dat realtime CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistieken toont met een modern glassmorfisch ontwerp.
Kies een VPS-plan voor dashdot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met dashdot kunt bouwen
dashdot is een lichtgewicht, open-source serverdashboard gebouwd voor zelfhosters die een mooi overzicht willen van de essentiële VPS-gegevens.
In tegenstelling tot volledige monitoringstacks die databases, agents en complexe configuratie vereisen, draait dashdot als één enkele container — implementeer het en je CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer verschijnen direct zonder enige installatie.
De glassmorfische interface is ontworpen om vastgezet te worden in een browsertabblad of weergegeven te worden op een aan de muur gemonteerd scherm. Omdat het systeemstatistieken direct van de host leest, blijft alles op je eigen infrastructuur — geen externe telemetrie, geen accounts vereist, geen gegevens die je server verlaten.
Belangrijkste kenmerken van dashdot
Realtime systeemstatistieken
Live CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer worden continu bijgewerkt, zodat je altijd de actuele status van je server in één oogopslag ziet.
Configuratieloze implementatie
Geen database, geen agenten, geen installatiewizard — één container start en je serverstatistieken verschijnen onmiddellijk zonder enige handmatige configuratie.
CPU-temperatuurbewaking
Hardware temperatuursensoren worden direct van de host gelezen, waardoor je vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor thermische problemen voordat ze de prestaties beïnvloeden.
Glassmorfisch ontwerp
De matglazen UI is gebouwd om te worden vastgezet in een browsertabblad of weergegeven op een speciaal beeldscherm als een live serverstatusbord.
Lichte voetafdruk
dashdot gebruikt zelf minimale CPU en RAM, dus monitoringoverhead heeft geen significante invloed op de bronnen die het meet.
Waarom dashdot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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