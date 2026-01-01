dashdot is een lichtgewicht, open-source serverdashboard gebouwd voor zelfhosters die een mooi overzicht willen van de essentiële VPS-gegevens.

In tegenstelling tot volledige monitoringstacks die databases, agents en complexe configuratie vereisen, draait dashdot als één enkele container — implementeer het en je CPU-belasting, RAM-gebruik, opslagcapaciteit en netwerkdoorvoer verschijnen direct zonder enige installatie.

De glassmorfische interface is ontworpen om vastgezet te worden in een browsertabblad of weergegeven te worden op een aan de muur gemonteerd scherm. Omdat het systeemstatistieken direct van de host leest, blijft alles op je eigen infrastructuur — geen externe telemetrie, geen accounts vereist, geen gegevens die je server verlaten.