Installeer Kodi met één klik.
Headless Kodi-mediabibliotheekserver voor het centraliseren en delen van je mediadatabase over meerdere Kodi-instanties.
Kies een VPS-plan voor Kodi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kodi kunt bouwen
Deze headless Kodi-implementatie draait een persistente medialibraryserver zonder beeldscherm, waardoor meerdere Kodi-clients in je netwerk één gecentraliseerde MariaDB-ondersteunde database kunnen delen. In plaats van dat elke Kodi-instantie zijn eigen aparte bibliotheek onderhoudt, maken alle clients verbinding met de gedeelde database voor een uniforme kijkgeschiedenis, beoordelingen en metadata. Een ingebouwde webinterface laat je mediabronnen beheren, bibliotheekscans starten en add-ons installeren vanuit elke browser.
Zelf-hosten op een VPS maakt je gedeelde Kodi-bibliotheek altijd beschikbaar voor elke client in je netwerk, ongeacht of een andere machine draait. Verbind je andere Kodi-installaties met de database- en webinterfacepoorten van de implementatie om je bibliotheek te delen.
Belangrijkste kenmerken van Kodi
Gecentraliseerde Mediabibliotheek
Host een gedeelde MariaDB-ondersteunde mediadatabase waarmee al je Kodi-clients verbinding maken, om dubbele bibliotheken te elimineren en de kijkgeschiedenis gesynchroniseerd te houden.
Browsergebaseerd Beheer
Configureer mediabronnen, scan op nieuwe inhoud en beheer add-ons via de Kodi-webinterface, zonder een fysiek scherm nodig te hebben.
Gecombineerde Kijkgeschiedenis
Alle verbonden Kodi-clients delen dezelfde kijkvoortgang, beoordelingen en metadata, zodat je content kunt hervatten vanaf elk apparaat.
Permanente Bibliotheekserver
Draaien op een VPS houdt je bibliotheekserver 24 uur per dag beschikbaar, zelfs wanneer persoonlijke computers of mediaspelers zijn uitgeschakeld.
Add-on Beheer
Installeer en beheer Kodi add-ons op afstand via de webinterface, waardoor de functionaliteit wordt uitgebreid zonder directe toegang tot de container.
Waarom Kodi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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