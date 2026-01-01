Deze headless Kodi-implementatie draait een persistente medialibraryserver zonder beeldscherm, waardoor meerdere Kodi-clients in je netwerk één gecentraliseerde MariaDB-ondersteunde database kunnen delen. In plaats van dat elke Kodi-instantie zijn eigen aparte bibliotheek onderhoudt, maken alle clients verbinding met de gedeelde database voor een uniforme kijkgeschiedenis, beoordelingen en metadata. Een ingebouwde webinterface laat je mediabronnen beheren, bibliotheekscans starten en add-ons installeren vanuit elke browser.

Zelf-hosten op een VPS maakt je gedeelde Kodi-bibliotheek altijd beschikbaar voor elke client in je netwerk, ongeacht of een andere machine draait. Verbind je andere Kodi-installaties met de database- en webinterfacepoorten van de implementatie om je bibliotheek te delen.