Canarytokens is een open-source honeypot-systeem waarmee je onzichtbare struikeldraden door je infrastructuur kunt creëren. Genereer trackingtokens in de vorm van URL's, DNS-namen, documenten, e-mailadressen, WireGuard-configuraties en meer — en sluit ze vervolgens in gevoelige bestanden, systemen of netwerkconfiguraties. Op het moment dat een aanvaller of ongeautoriseerde gebruiker interageert met een token, ontvang je direct een melding met details over de toegang.

In tegenstelling tot traditionele inbraakdetectie vereist Canarytokens geen agents, geen logmonitoring en geen complexe installatie. Zelf-hosting geeft je volledige controle over je meldingsgegevens en laat je onbeperkt tokens genereren zonder abonnementslimieten.