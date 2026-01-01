DSpace is 's werelds meest gebruikte open-source repositoryplatform, dat meer dan 2.000 institutionele repositories aandrijft bij universiteiten, bibliotheken, musea en onderzoeksorganisaties. Het legt digitale materialen van elk formaat vast, organiseert en bewaart deze — artikelen, scripties, datasets, afbeeldingen en audio — met rijke Dublin Core metadata en persistente Handle-identificatoren voor permanente citatie.

DSpace zelf hosten op je eigen VPS behoudt het volledige eigendom van wetenschappelijke inhoud, bewaarbeleid en toegangsregels binnenshuis. De gebundelde REST API, Angular-interface, Solr-ontdekkingslaag en OAI-PMH-eindpunt bieden instellingen een complete repository-stack zonder terugkerende SaaS-kosten of vendor lock-in.