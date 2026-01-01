Implementeer DSpace met één-klik-installatie.
Open-source institutionele repository voor het bewaren en delen van academisch onderzoek, scripties en digitale collecties.
Kies een VPS-plan voor DSpace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DSpace kunt bouwen
DSpace is 's werelds meest gebruikte open-source repositoryplatform, dat meer dan 2.000 institutionele repositories aandrijft bij universiteiten, bibliotheken, musea en onderzoeksorganisaties. Het legt digitale materialen van elk formaat vast, organiseert en bewaart deze — artikelen, scripties, datasets, afbeeldingen en audio — met rijke Dublin Core metadata en persistente Handle-identificatoren voor permanente citatie.
DSpace zelf hosten op je eigen VPS behoudt het volledige eigendom van wetenschappelijke inhoud, bewaarbeleid en toegangsregels binnenshuis. De gebundelde REST API, Angular-interface, Solr-ontdekkingslaag en OAI-PMH-eindpunt bieden instellingen een complete repository-stack zonder terugkerende SaaS-kosten of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van DSpace
Itemversiebeheer
Volg meerdere versies van artikelen, datasets en scripties, zodat onderzoekers inzendingen kunnen bijwerken zonder de citatiegeschiedenis te verliezen.
OAI-PMH-harvesting
Ingebouwd OAI-PMH-eindpunt stelt metadata beschikbaar aan Google Scholar, BASE en andere aggregators voor wereldwijde vindbaarheid.
Persistente ID's verwerken
Elk item krijgt een permanente Handle.net-identificator, zodat links URL-wijzigingen en institutionele rebranding overleven.
Solr-gestuurde zoekfunctie
Speciaal Solr-backend biedt facetnavigatie, fulltext zoeken en gebruiksstatistieken voor miljoenen items.
Configureerbare workflows
Indieningsworkflows per collectie met redactionele beoordelingsstappen passen zich aan het beleid van faculteiten, bibliotheken en afdelingen aan.
COAR Notify gereed
Native ondersteuning voor COAR Notify-protocollen verbindt je repository met het opkomende ecosysteem voor open peerreview.
Waarom DSpace op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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