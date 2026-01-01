Implementeer Halo met één-klik installatie.
Modern open source CMS voor het bouwen van blogs, websites en contentgestuurde sites met een plugin-marktplaats.
Kies een VPS-plan voor Halo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Halo kunt bouwen
Halo is een volledig open-source, modern contentmanagementsysteem gebouwd op Spring Boot en reactieve PostgreSQL. Het biedt een uitgebreide plugin- en themamarktplaats, een blokgebaseerde editor, publicatie van meerdere contenttypen en een overzichtelijke beheerconsole — waardoor het geschikt is voor alles, van persoonlijke blogs tot bedrijfswebsites.
Met meer dan 39.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling is Halo een van de meest gebruikte zelfgehoste CMS-platforms. Zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je content, geen kosten per bericht en de flexibiliteit om het platform uit te breiden met plugins zonder beperkt te worden door een abonnementslaag.
Belangrijkste kenmerken van Halo
Pluginmarktplaats
Breid Halo uit met community-plugins voor SEO, reacties, zoeken, sociaal delen en meer — direct te installeren vanuit de adminconsole.
Themasysteem
Pas je site-uiterlijk aan of wijzig het met een complete thema-engine en een actieve themamarktplaats van de community.
Blokgebaseerde editor
Maak rijke content met een moderne blokeditor die afbeeldingen, embeds, codeblokken en aangepaste lay-outs ondersteunt, zonder HTML aan te raken.
Meerdere contenttypen
Publiceer berichten, pagina's en momenten (microblogs) vanaf één platform, waarmee je zowel lange als korte contentbehoeften dekt.
REST- en GraphQL-API's
Ontsluit jouw content via ingebouwde API's om headless implementaties, mobiele apps of integraties van derden aan te sturen.
Waarom Halo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.