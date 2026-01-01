Halo is een volledig open-source, modern contentmanagementsysteem gebouwd op Spring Boot en reactieve PostgreSQL. Het biedt een uitgebreide plugin- en themamarktplaats, een blokgebaseerde editor, publicatie van meerdere contenttypen en een overzichtelijke beheerconsole — waardoor het geschikt is voor alles, van persoonlijke blogs tot bedrijfswebsites.

Met meer dan 39.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling is Halo een van de meest gebruikte zelfgehoste CMS-platforms. Zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je content, geen kosten per bericht en de flexibiliteit om het platform uit te breiden met plugins zonder beperkt te worden door een abonnementslaag.