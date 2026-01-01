Implementeer Mealie met een Ã©Ã©n-klik installatie.
Zelfgehoste receptenbeheerder die recepten importeert van elke URL en deze omzet in wekelijkse maaltijdplannen met boodschappenlijstjes.
Kies een VPS-plan voor Mealie
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mealie kunt bouwen
Mealie is een zelfgehoste receptenbeheerder die recepten van elke website met Ã©Ã©n klik importeert, waarbij advertenties en rommel worden verwijderd om schone, doorzoekbare recepten permanent op jouw server op te slaan. Het organiseert recepten op tag en keuken, schaalt porties automatisch en toont voedingsinformatie â€” allemaal in een mobielvriendelijke kookmodus.
Zelf Mealie hosten betekent dat jouw receptencollectie website-uitval en platformwijzigingen overleeft, gedeelde huishoudleden allemaal toegang hebben tot dezelfde bibliotheek, en wekelijkse maaltijdplanning geconsolideerde boodschappenlijstjes genereert zonder abonnementskosten.
Belangrijkste kenmerken van Mealie
Import met Ã©Ã©n klik
Plak elke recept-URL en Mealie extraheert automatisch ingrediÃ«nten en instructies, waardoor je uren handmatig kopiÃ«ren bespaart.
Maaltijdplanningkalender
Sleep recepten naar een weekkalender en genereer een gecombineerde boodschappenlijst voor alle geplande maaltijden met Ã©Ã©n klik.
Receptschaling
Pas de portiegroottes aan en alle ingrediÃ«nthoeveelheden worden direct herrekend â€” geen handmatig rekenwerk nodig.
Huishouden delen
Multi-gebruikersondersteuning laat elk gezinslid dezelfde receptenbibliotheek doorbladeren en bijdragen aan het maaltijdplan.
Permanente opslagruimte
Recepten die op je VPS zijn opgeslagen, blijven toegankelijk, zelfs wanneer originele websites veranderen, inhoud verwijderen of offline gaan.
Waarom Mealie op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
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