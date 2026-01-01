Mealie is een zelfgehoste receptenbeheerder die recepten van elke website met Ã©Ã©n klik importeert, waarbij advertenties en rommel worden verwijderd om schone, doorzoekbare recepten permanent op jouw server op te slaan. Het organiseert recepten op tag en keuken, schaalt porties automatisch en toont voedingsinformatie â€” allemaal in een mobielvriendelijke kookmodus.

Zelf Mealie hosten betekent dat jouw receptencollectie website-uitval en platformwijzigingen overleeft, gedeelde huishoudleden allemaal toegang hebben tot dezelfde bibliotheek, en wekelijkse maaltijdplanning geconsolideerde boodschappenlijstjes genereert zonder abonnementskosten.