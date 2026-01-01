SnappyMail is een moderne, lichtgewicht webmailclient waarmee je toegang krijgt tot elk IMAP e-mailaccount via een schone browserinterface. Het is een onderhouden fork van RainLoop, opnieuw gebouwd voor prestaties â€” de JavaScript-payload is ongeveer 66% kleiner dan het origineel, wat snellere laadtijden betekent, zelfs op trage verbindingen. SnappyMail ondersteunt meerdere IMAP-accounts, PGP-encryptie, Sieve-mailfilters, donkere modus en volledige toetsenbordnavigatie.

SnappyMail zelf hosten op je VPS plaatst een privÃ© browsergebaseerde mailclient op je eigen infrastructuur, zonder telemetrie van derden, geen reclame en geen account vereist van een externe dienst. Je e-mailgegevens worden alleen op je server opgeslagen en alleen verzonden tussen je VPS en je bestaande mailprovider.