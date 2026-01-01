Tot wel 69% korting op SnappyMail

Implementeer SnappyMail met Ã©Ã©n-klik-installatie.

Lichtgewicht zelfgehoste webmailclient voor het openen van IMAP e-mailaccounts vanuit elke browser, zonder tracking of advertenties.

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69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met SnappyMail kunt bouwen

SnappyMail is een moderne, lichtgewicht webmailclient waarmee je toegang krijgt tot elk IMAP e-mailaccount via een schone browserinterface. Het is een onderhouden fork van RainLoop, opnieuw gebouwd voor prestaties â€” de JavaScript-payload is ongeveer 66% kleiner dan het origineel, wat snellere laadtijden betekent, zelfs op trage verbindingen. SnappyMail ondersteunt meerdere IMAP-accounts, PGP-encryptie, Sieve-mailfilters, donkere modus en volledige toetsenbordnavigatie.

SnappyMail zelf hosten op je VPS plaatst een privÃ© browsergebaseerde mailclient op je eigen infrastructuur, zonder telemetrie van derden, geen reclame en geen account vereist van een externe dienst. Je e-mailgegevens worden alleen op je server opgeslagen en alleen verzonden tussen je VPS en je bestaande mailprovider.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van SnappyMail

Meerdere IMAP-accounts

Verbind en schakel tussen een willekeurig aantal IMAP-accounts vanuit Ã©Ã©n SnappyMail-sessie, inclusief Gmail, Outlook, Fastmail of zelf-gehoste mailservers.

PGP Encryptie

Stel PGP-versleutelde berichten op en lees ze direct in de browser, zonder een e-mailclientextensie te installeren of sleutels buiten de interface te beheren.

Sievefiltereditor

Schrijf en beheer server-side Sieve mailfilterregels direct in SnappyMail, waarbij het sorteren van mappen en de afhandeling van berichten wordt geautomatiseerd zonder client-side regels.

Geen tracking of advertenties

SnappyMail bevat geen analyses, geen socialmediaknoppen en geen scripts van derden â€” e-mailinhoud en metadata blijven volledig binnen jouw infrastructuur.

Donkere modus en thema's

Ingebouwde donkere modus en meerdere thema-opties laten gebruikers de interface personaliseren zonder browser-extensies of aangepaste CSS-overrides.

Waarom SnappyMail op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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