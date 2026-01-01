Implementeer SnappyMail met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste webmailclient voor het openen van IMAP e-mailaccounts vanuit elke browser, zonder tracking of advertenties.
Kies een VPS-plan voor SnappyMail
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SnappyMail kunt bouwen
SnappyMail is een moderne, lichtgewicht webmailclient waarmee je toegang krijgt tot elk IMAP e-mailaccount via een schone browserinterface. Het is een onderhouden fork van RainLoop, opnieuw gebouwd voor prestaties â€” de JavaScript-payload is ongeveer 66% kleiner dan het origineel, wat snellere laadtijden betekent, zelfs op trage verbindingen. SnappyMail ondersteunt meerdere IMAP-accounts, PGP-encryptie, Sieve-mailfilters, donkere modus en volledige toetsenbordnavigatie.
SnappyMail zelf hosten op je VPS plaatst een privÃ© browsergebaseerde mailclient op je eigen infrastructuur, zonder telemetrie van derden, geen reclame en geen account vereist van een externe dienst. Je e-mailgegevens worden alleen op je server opgeslagen en alleen verzonden tussen je VPS en je bestaande mailprovider.
Belangrijkste kenmerken van SnappyMail
Meerdere IMAP-accounts
Verbind en schakel tussen een willekeurig aantal IMAP-accounts vanuit Ã©Ã©n SnappyMail-sessie, inclusief Gmail, Outlook, Fastmail of zelf-gehoste mailservers.
PGP Encryptie
Stel PGP-versleutelde berichten op en lees ze direct in de browser, zonder een e-mailclientextensie te installeren of sleutels buiten de interface te beheren.
Sievefiltereditor
Schrijf en beheer server-side Sieve mailfilterregels direct in SnappyMail, waarbij het sorteren van mappen en de afhandeling van berichten wordt geautomatiseerd zonder client-side regels.
Geen tracking of advertenties
SnappyMail bevat geen analyses, geen socialmediaknoppen en geen scripts van derden â€” e-mailinhoud en metadata blijven volledig binnen jouw infrastructuur.
Donkere modus en thema's
Ingebouwde donkere modus en meerdere thema-opties laten gebruikers de interface personaliseren zonder browser-extensies of aangepaste CSS-overrides.
Waarom SnappyMail op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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