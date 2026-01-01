Vikunja is een zelfgehoste taak- en projectmanagementapplicatie die meerdere weergavemodi ondersteunt, waaronder lijst, Kanbanbord, Gantt-diagram en tabel. Het biedt hiërarchische projectnesting, taaktoewijzingen, vervaldatums, herinneringen, labels en bestandsbijlagen voor compleet taakbeheer in één tool.

Het zelf hosten van Vikunja op een VPS houdt al je taken en projectgegevens privé, zonder abonnementskosten per gebruiker. CalDAV-synchronisatie brengt taken naar agenda-apps, een mobielvriendelijke interface werkt op elk apparaat, en teamdeling met op rollen gebaseerde machtigingen ondersteunt zowel persoonlijk als collaboratief gebruik.