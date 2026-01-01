Implementeer Vikunja met één klik.
Zelfgehoste open-source taakbeheerder met lijst-, Kanban-, Gantt- en tabelweergaven plus teamsamenwerking en CalDAV-synchronisatie.
Kies een VPS-plan voor Vikunja
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vikunja kunt bouwen
Vikunja is een zelfgehoste taak- en projectmanagementapplicatie die meerdere weergavemodi ondersteunt, waaronder lijst, Kanbanbord, Gantt-diagram en tabel. Het biedt hiërarchische projectnesting, taaktoewijzingen, vervaldatums, herinneringen, labels en bestandsbijlagen voor compleet taakbeheer in één tool.
Het zelf hosten van Vikunja op een VPS houdt al je taken en projectgegevens privé, zonder abonnementskosten per gebruiker. CalDAV-synchronisatie brengt taken naar agenda-apps, een mobielvriendelijke interface werkt op elk apparaat, en teamdeling met op rollen gebaseerde machtigingen ondersteunt zowel persoonlijk als collaboratief gebruik.
Belangrijkste kenmerken van Vikunja
Meerdere weergavemodi
Schakel tussen lijst-, Kanban-bord-, Gantt-tijdlijn- en tabelweergaven om met taken te werken in het formaat dat je verkiest.
Teamsamenwerking
Deel projecten met teamgenoten met rolgebaseerde machtigingen voor het bekijken, bewerken en toewijzen van taken.
CalDAV-synchronisatie
Synchroniseer taken en vervaldatums met elke agenda-app die CalDAV ondersteunt, waaronder Apple Calendar en Thunderbird.
Herinneringen & meldingen
Stel taakherinneringen in met e-mail of pushmeldingen om deadlines bij te houden zonder de app handmatig te controleren.
Hiërarchische projecten
Organiseer werk in geneste projecten en subprojecten om complexe team- of organisatiestructuren te weerspiegelen.
Waarom Vikunja op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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