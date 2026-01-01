Forgejo is een community-gedreven, zelfgehoste Git-service die is ontstaan als een fork van Gitea met een sterke focus op transparantie en gebruikers empowerment. Het biedt alles wat teams nodig hebben om softwareprojecten te hosten, samen te werken en te beheren — van repositorybeheer en codereview tot issue tracking, wiki's en ingebouwde CI/CD Actions — in een lichtgewicht, resource-efficiënt pakket dat comfortabel draait op een kleine VPS.

Zelf je Git-infrastructuur hosten met Forgejo betekent volledige eigendom van je broncode, geen afhankelijkheid van platforms van derden en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Je krijgt samenwerkingsfuncties van enterprise-kwaliteit zonder prijs per gebruiker of het risico dat beleidswijzigingen van externe providers je team buitensluiten van hun eigen repositories.