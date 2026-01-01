Implementeer Forgejo met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste Git-service met een volledige webinterface, pull requests, issue tracking en CI/CD-pipelines.
Kies een VPS-plan voor Forgejo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Forgejo kunt bouwen
Forgejo is een community-gedreven, zelfgehoste Git-service die is ontstaan als een fork van Gitea met een sterke focus op transparantie en gebruikers empowerment. Het biedt alles wat teams nodig hebben om softwareprojecten te hosten, samen te werken en te beheren — van repositorybeheer en codereview tot issue tracking, wiki's en ingebouwde CI/CD Actions — in een lichtgewicht, resource-efficiënt pakket dat comfortabel draait op een kleine VPS.
Zelf je Git-infrastructuur hosten met Forgejo betekent volledige eigendom van je broncode, geen afhankelijkheid van platforms van derden en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Je krijgt samenwerkingsfuncties van enterprise-kwaliteit zonder prijs per gebruiker of het risico dat beleidswijzigingen van externe providers je team buitensluiten van hun eigen repositories.
Belangrijkste kenmerken van Forgejo
Volledig Githosting
Host repositories met SSH- en HTTPS-toegang, branchbeveiliging en een webgebaseerde diff-viewer voor codereview.
Pull-aanvragen en beoordelingen
Gestructureerde codereviewworkflow met inline opmerkingen, goedkeuringsvereisten en samenvoegstrategieën voor kwaliteitscontrole.
Probleemregistratie
Ingebouwde probleemtracker met labels, mijlpalen en projectborden om werk te beheren naast de code waartoe het behoort.
Ingebouwde CI/CD-acties
GitHub Actions-compatibele automatisering laat je tests en implementaties direct in Forgejo uitvoeren zonder externe CI-diensten.
Pakketregister
Host Docker-images, NPM-pakketten en andere artefacten op hetzelfde platform als je broncode voor een uniforme toeleveringsketen.
Federatieondersteuning
ActivityPub-gebaseerde federatie maakt instantie-overschrijdende samenwerking mogelijk, waardoor de afhankelijkheid van één enkele gecentraliseerde hostingprovider wordt verminderd.
Waarom Forgejo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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