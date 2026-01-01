Hermes Workspace is een open-source web-UI die de Hermes AI-agent (van NousResearch) verandert in een volledig uitgerust commandocentrum. Het combineert multimodelchat, persistent geheugen, een catalogus met meer dan 100 vaardigheden, een geïntegreerde browser-native terminal en een Conductor voor het orkestreren van parallelle subagenten — allemaal in één enkele zelfgehoste interface.

Hermes Workspace zelf hosten op je VPS betekent dat je gesprekken, agentgeheugen en inloggegevens op je eigen infrastructuur blijven. Je krijgt volledige controle over welke AI-provider je gebruikt (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral en meer), zonder kosten per bericht en zonder dat er gegevens je server verlaten.