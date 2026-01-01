Implementeer Hermes Workspace met één klik installatie.
Open-source commandocentrum voor je Hermes AI-agent — chat, geheugen, vaardigheden, terminal en bestanden in één interface.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hermes Workspace kunt bouwen
Hermes Workspace is een open-source web-UI die de Hermes AI-agent (van NousResearch) verandert in een volledig uitgerust commandocentrum. Het combineert multimodelchat, persistent geheugen, een catalogus met meer dan 100 vaardigheden, een geïntegreerde browser-native terminal en een Conductor voor het orkestreren van parallelle subagenten — allemaal in één enkele zelfgehoste interface.
Hermes Workspace zelf hosten op je VPS betekent dat je gesprekken, agentgeheugen en inloggegevens op je eigen infrastructuur blijven. Je krijgt volledige controle over welke AI-provider je gebruikt (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral en meer), zonder kosten per bericht en zonder dat er gegevens je server verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Hermes Workspace
Multi-model chat
Schakel tussen lokale modellen van Claude, GPT, Gemini, Ollama en elk OpenAI-compatibel eindpunt tijdens een gesprek, zonder context te verliezen.
Persistent geheugen en 100+ vaardigheden
De agent onthoudt over sessies heen en kan putten uit een uitgebreide catalogus van vaardigheden. Blader en bewerk geheugen en vaardigheden live vanuit de UI.
Geïntegreerde Terminal
Voer commando's direct uit binnen de werkruimte met een full-color browser-native pty — niet overschakelen naar een aparte SSH-sessie.
Conductor — Parallelle Agenten
Start en bewaak meerdere subagenten parallel met de Conductor missie-orchestrator en het live werkergrid.
Mobiel-eerst PWA
Volledige functionaliteit op desktop, tablet en telefoon. Installeer op je startscherm en gebruik met pushmeldingen.
Zelfgehoste gegevenseigenaarschap
Alle agentsessies, geheugen en API-referenties blijven op je VPS, zonder gebruiksbeperkingen en zonder gegevensdeling met derden.
Waarom Hermes Workspace op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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