LNbits is een gratis, open-source Bitcoin Lightning Netwerk wallet en accountsysteem dat elke compatibele Lightning-backend verandert in een multi-userplatform. In plaats van een enkele node-wallet te beheren, kun je met LNbits onbeperkt sub-wallets aanmaken, elk met zijn eigen API-sleutels, saldo en toegangscontroles — ideaal voor makers, communities, bedrijven en ontwikkelaars die Lightning-accounts willen uitgeven zonder de controle over de onderliggende node op te geven.

Een uitbreidbare plugin-architectuur wordt geleverd met tientallen kant-en-klare extensies voor fooienpotten, paywalls, point-of-sale terminals, abonnementen, LNURL-diensten, scrub-links en meer. Zelf LNbits hosten op je eigen VPS houdt Lightning-kanalen, betalingsgegevens en klantrelaties volledig onder jouw controle, zonder externe bewaarder of per-transactiekosten.