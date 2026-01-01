Implementeer LNbits met een éénklikinstallatie.
Open source Lightning wallet en accountsysteem met fooienpotten, betaalmuren, donatieknoppen en abonnementen voor makers.
Kies een VPS-plan voor LNbits
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LNbits kunt bouwen
LNbits is een gratis, open-source Bitcoin Lightning Netwerk wallet en accountsysteem dat elke compatibele Lightning-backend verandert in een multi-userplatform. In plaats van een enkele node-wallet te beheren, kun je met LNbits onbeperkt sub-wallets aanmaken, elk met zijn eigen API-sleutels, saldo en toegangscontroles — ideaal voor makers, communities, bedrijven en ontwikkelaars die Lightning-accounts willen uitgeven zonder de controle over de onderliggende node op te geven.
Een uitbreidbare plugin-architectuur wordt geleverd met tientallen kant-en-klare extensies voor fooienpotten, paywalls, point-of-sale terminals, abonnementen, LNURL-diensten, scrub-links en meer. Zelf LNbits hosten op je eigen VPS houdt Lightning-kanalen, betalingsgegevens en klantrelaties volledig onder jouw controle, zonder externe bewaarder of per-transactiekosten.
Belangrijkste kenmerken van LNbits
Multi-wallet rekeningen
Maak onbeperkt sub-wallets aan bovenop één Lightning-backend, elk met een eigen saldo, REST API-sleutels en een geïsoleerde transactiegeschiedenis.
Fooienpotten en betaalmuren
Ingebouwde extensies laten makers fooipotten, donatieknoppen, links met betaalmuur en abonnementsniveaus toevoegen zonder aangepaste betaalcode te schrijven.
Koppelbare financieringsbronnen
Maak verbinding met LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC en nog veel meer — wissel backends vanuit de admin UI zonder opnieuw te implementeren.
Extensiemarktplaats
Installeer community-extensies voor kassaterminals, LNURL-diensten, scrublinks, loterijspellen, cadeaubonnen en tientallen meer direct vanuit de UI.
Ontwikkelaars-REST API
Elke wallet biedt toegang tot een gedocumenteerde REST API en WebSocket-interface, zodat applicaties programmatisch facturen kunnen uitgeven, saldi kunnen controleren en betalingsgebeurtenissen kunnen ontvangen.
Controle in eigen beheer
Draai de hele stack op je eigen VPS en Lightning-node — geen bewaarder van derden houdt geld vast en er zijn geen platformkosten per transactie van toepassing.
Waarom LNbits op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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