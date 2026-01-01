Tot wel 69% korting op LNbits

Implementeer LNbits met een éénklikinstallatie.

Open source Lightning wallet en accountsysteem met fooienpotten, betaalmuren, donatieknoppen en abonnementen voor makers.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met LNbits kunt bouwen

LNbits is een gratis, open-source Bitcoin Lightning Netwerk wallet en accountsysteem dat elke compatibele Lightning-backend verandert in een multi-userplatform. In plaats van een enkele node-wallet te beheren, kun je met LNbits onbeperkt sub-wallets aanmaken, elk met zijn eigen API-sleutels, saldo en toegangscontroles — ideaal voor makers, communities, bedrijven en ontwikkelaars die Lightning-accounts willen uitgeven zonder de controle over de onderliggende node op te geven.

Een uitbreidbare plugin-architectuur wordt geleverd met tientallen kant-en-klare extensies voor fooienpotten, paywalls, point-of-sale terminals, abonnementen, LNURL-diensten, scrub-links en meer. Zelf LNbits hosten op je eigen VPS houdt Lightning-kanalen, betalingsgegevens en klantrelaties volledig onder jouw controle, zonder externe bewaarder of per-transactiekosten.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van LNbits

Multi-wallet rekeningen

Maak onbeperkt sub-wallets aan bovenop één Lightning-backend, elk met een eigen saldo, REST API-sleutels en een geïsoleerde transactiegeschiedenis.

Fooienpotten en betaalmuren

Ingebouwde extensies laten makers fooipotten, donatieknoppen, links met betaalmuur en abonnementsniveaus toevoegen zonder aangepaste betaalcode te schrijven.

Koppelbare financieringsbronnen

Maak verbinding met LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC en nog veel meer — wissel backends vanuit de admin UI zonder opnieuw te implementeren.

Extensiemarktplaats

Installeer community-extensies voor kassaterminals, LNURL-diensten, scrublinks, loterijspellen, cadeaubonnen en tientallen meer direct vanuit de UI.

Ontwikkelaars-REST API

Elke wallet biedt toegang tot een gedocumenteerde REST API en WebSocket-interface, zodat applicaties programmatisch facturen kunnen uitgeven, saldi kunnen controleren en betalingsgebeurtenissen kunnen ontvangen.

Controle in eigen beheer

Draai de hele stack op je eigen VPS en Lightning-node — geen bewaarder van derden houdt geld vast en er zijn geen platformkosten per transactie van toepassing.

Waarom LNbits op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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