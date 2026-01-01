Implementeer PocketBase met één-klik installatie.
Open-source backend in één uitvoerbaar bestand — realtime database, authenticatie, bestandsopslag en admin UI standaard inbegrepen.
Kies een VPS-plan voor PocketBase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PocketBase kunt bouwen
PocketBase bundelt een realtime SQLite-database, gebruikersauthenticatie (e-mail/wachtwoord en OAuth2), bestandsopslag en een admin-dashboard in één enkele Go-binary.
Het genereert automatisch REST- en WebSocket-API's voor elke collectie die je aanmaakt, zodat je binnen enkele minuten van nul naar een werkende backend kunt gaan zonder afzonderlijke services op te zetten.
PocketBase zelf hosten op je eigen VPS houdt alle gebruikersgegevens en applicatierecords onder jouw controle, elimineert per-aanvraag cloud BaaS-kosten en geeft je een persistente, altijd-actieve server met voorspelbare kosten naarmate je app schaalt.
Belangrijkste kenmerken van PocketBase
Realtime Database
SQLite-ondersteunde collecties met automatische REST- en WebSocket-API's laten je abonneren op live datawijzigingen zonder één regel backendcode te schrijven.
Ingebouwde authenticatie
E-mail- en wachtwoordaanmelding en OAuth2-providers (Google, GitHub en meer) worden vooraf geconfigureerd, waardoor een aparte identiteitsservice overbodig wordt.
Bestandsopslag
Upload en serveer bestanden direct via PocketBase met automatische afbeeldingsresizing, of verbind een S3-compatibele bucket voor schaalbare externe opslag.
Beheerdersdashboard
Een ingebouwde web-UI laat je collecties beheren, records doorzoeken, authenticatieproviders configureren en activiteit monitoren zonder databasequery's te schrijven.
JavaScript-hooks
Voeg aangepaste validatie, bedrijfslogica en API-route-extensies toe met JavaScript — geen hercompilatie vereist, wijzigingen worden direct toegepast.
Waarom PocketBase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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