PocketBase bundelt een realtime SQLite-database, gebruikersauthenticatie (e-mail/wachtwoord en OAuth2), bestandsopslag en een admin-dashboard in één enkele Go-binary.

Het genereert automatisch REST- en WebSocket-API's voor elke collectie die je aanmaakt, zodat je binnen enkele minuten van nul naar een werkende backend kunt gaan zonder afzonderlijke services op te zetten.

PocketBase zelf hosten op je eigen VPS houdt alle gebruikersgegevens en applicatierecords onder jouw controle, elimineert per-aanvraag cloud BaaS-kosten en geeft je een persistente, altijd-actieve server met voorspelbare kosten naarmate je app schaalt.