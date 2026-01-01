Implementeer Mylar3 in één-klik installatie.
Zelfgehoste stripboekdownloader en bibliotheekmanager die het bijhouden van nieuwe uitgaven via NZB- en torrentbronnen automatiseert.
Kies een VPS-plan voor Mylar3
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mylar3 kunt bouwen
Mylar3 is de actief onderhouden Python 3-fork van Mylar — een geautomatiseerde comicbook-downloader en bibliotheekbeheerder die series volgt, nieuwe uitgaven in de wachtrij plaatst zodra ze worden uitgebracht, de downloads overdraagt aan je bestaande client en de resulterende CBR/CBZ-bestanden nabewerkt tot een schone bibliotheek. Het communiceert met SABnzbd, NZBGet en een breed scala aan torrentclients, waaronder qBittorrent, Transmission, Deluge en rTorrent.
Door Mylar3 zelf te hosten op je eigen VPS blijven je leeslijst, kijkwachtrij en inloggegevens van de downloadclient binnen je infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-dienst. In combinatie met een comicreader zoals Komga of Kavita, wordt de implementatie een persoonlijke Plex-achtige stack voor comics — die automatisch nieuwe uitgaven ophaalt in een bibliotheek die mobiele en desktop-lezers overal vandaan kunnen gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van Mylar3
Serieskijklijsten
Volg lopende series, individuele uitgaven, verhaallijnen en one-shots, zodat nieuwe uitgaven automatisch in de wachtrij worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.
NZB- en torrentclients
Geef downloads door aan SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent en andere clients via hun standaard API's.
Indexer-integraties
Zoek in Newznab/Torznab indexeerders, openbare DDL-aanbieders en configureerbare RSS-feeds om elk bijgehouden item te vinden.
Bibliotheeknabewerking
Hernoemt, verplaatst en tagt gedownloade bestanden naar een schone mapstructuur (CBR/CBZ) geschikt voor Komga, Kavita, ComicRack en anderen.
ComicVine-metadata
Haalt omslagillustraties, uitgavenummering en uitgeversmetadata op van ComicVine, zodat de bibliotheek consistent en goed getagd blijft.
Achtergrondplanner
Voert continue geplande controles uit op nieuwe problemen, ontbrekende aanvulling en hernoemingsopdrachten, zodat de bibliotheek wordt bijgewerkt zonder handmatige tussenkomst.
Waarom Mylar3 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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