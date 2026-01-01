Mylar3 is de actief onderhouden Python 3-fork van Mylar — een geautomatiseerde comicbook-downloader en bibliotheekbeheerder die series volgt, nieuwe uitgaven in de wachtrij plaatst zodra ze worden uitgebracht, de downloads overdraagt aan je bestaande client en de resulterende CBR/CBZ-bestanden nabewerkt tot een schone bibliotheek. Het communiceert met SABnzbd, NZBGet en een breed scala aan torrentclients, waaronder qBittorrent, Transmission, Deluge en rTorrent.

Door Mylar3 zelf te hosten op je eigen VPS blijven je leeslijst, kijkwachtrij en inloggegevens van de downloadclient binnen je infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-dienst. In combinatie met een comicreader zoals Komga of Kavita, wordt de implementatie een persoonlijke Plex-achtige stack voor comics — die automatisch nieuwe uitgaven ophaalt in een bibliotheek die mobiele en desktop-lezers overal vandaan kunnen gebruiken.