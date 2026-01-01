Milvus is 's werelds populairste open-source vectordatabase, speciaal gebouwd om hoogdimensionale embeddings, gegenereerd door machine learning-modellen, op te slaan en te doorzoeken. Het ondersteunt HNSW-, IVF- en DiskANN-indexen, hybride dichte en sparse vectorzoekopdrachten, en verwerkt miljarden vectoren met behoud van een querylatentie van minder dan een milliseconde. Deze template implementeert de volledige Milvus-stack met etcd voor metadata, MinIO voor objectopslag en de Attu web-UI voor visueel beheer.

Milvus hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen embeddings en gevoelige gebruikersgegevens binnen je infrastructuur, biedt toegewezen geheugen en CPU voor index-intensieve AI-workloads en elimineert de kosten per query van beheerde vectordatabase-services.