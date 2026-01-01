Implementeer Milvus met één klik.
Open-source vector database gebouwd voor AI-applicaties die miljarden embeddings doorzoekt met sub-milliseconde latentie.
Kies een VPS-plan voor Milvus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Milvus kunt bouwen
Milvus is 's werelds populairste open-source vectordatabase, speciaal gebouwd om hoogdimensionale embeddings, gegenereerd door machine learning-modellen, op te slaan en te doorzoeken. Het ondersteunt HNSW-, IVF- en DiskANN-indexen, hybride dichte en sparse vectorzoekopdrachten, en verwerkt miljarden vectoren met behoud van een querylatentie van minder dan een milliseconde. Deze template implementeert de volledige Milvus-stack met etcd voor metadata, MinIO voor objectopslag en de Attu web-UI voor visueel beheer.
Milvus hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen embeddings en gevoelige gebruikersgegevens binnen je infrastructuur, biedt toegewezen geheugen en CPU voor index-intensieve AI-workloads en elimineert de kosten per query van beheerde vectordatabase-services.
Belangrijkste kenmerken van Milvus
Miljardenschaal Zoeken
Indexeer en doorzoek miljarden vectoren met een latentie van minder dan een milliseconde, met behulp van HNSW-, IVF- of DiskANN-indexen.
Hybride zoeken
Combineer dichte vectoren, sparse vectoren en metadatafilters in één enkele query voor nauwkeurigere AI-retrieval.
RAG-geschikte infrastructuur
Sla document-embeddings op en haal relevante context op voor LLM's, wat nauwkeurige chatbots & Q&A-systemen aandrijft.
Attu Webinterface
Beheer collecties, voer query's uit en bewaak de clusterstatus via een ingebouwde, browsergebaseerde beheerconsole.
Meertalige SDK's
Officiële clients voor Python, Java, Go en Node.js plus REST- en gRPC-API's integreren met elke AI-stack.
Waarom Milvus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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