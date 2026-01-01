Aptabase is een open-source, privacy-first analyseplatform gebouwd voor ontwikkelaars van mobiele, desktop- en webapplicaties. In tegenstelling tot website-analysetools die paginabezoeken bijhouden, richt Aptabase zich op op SDK gebaseerde gebeurtenistracking — ontwikkelaars instrumenteren hun apps met lichtgewicht SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri en meer om benoemde gebeurtenissen met optionele eigenschappen vast te leggen. Het resultaat is een dashboard met een hoge signaalwaarde dat laat zien wat gebruikers daadwerkelijk doen binnen je applicatie, zonder cookies, fingerprinting of cross-site tracking.

Het zelf hosten van Aptabase op een VPS houdt alle analysedata op je eigen infrastructuur, waardoor GDPR-compliance eenvoudig wordt en per-gebeurtenis-prijzen worden geëlimineerd die cloud-analyseproviders in rekening brengen naarmate het gebruik toeneemt.