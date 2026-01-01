Tot wel 69% korting op Aptabase

Implementeer Aptabase met één-klik-installatie.

Open-source, privacy-voorop analyseplatform voor mobiele, desktop- en webapps met lichtgewicht SDK-integratie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 7,99 /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Aptabase met één-klik-installatie.

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MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Aptabase kunt bouwen

Aptabase is een open-source, privacy-first analyseplatform gebouwd voor ontwikkelaars van mobiele, desktop- en webapplicaties. In tegenstelling tot website-analysetools die paginabezoeken bijhouden, richt Aptabase zich op op SDK gebaseerde gebeurtenistracking — ontwikkelaars instrumenteren hun apps met lichtgewicht SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri en meer om benoemde gebeurtenissen met optionele eigenschappen vast te leggen. Het resultaat is een dashboard met een hoge signaalwaarde dat laat zien wat gebruikers daadwerkelijk doen binnen je applicatie, zonder cookies, fingerprinting of cross-site tracking.

Het zelf hosten van Aptabase op een VPS houdt alle analysedata op je eigen infrastructuur, waardoor GDPR-compliance eenvoudig wordt en per-gebeurtenis-prijzen worden geëlimineerd die cloud-analyseproviders in rekening brengen naarmate het gebruik toeneemt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Aptabase

SDK-evenementtracking

Instrumenteer je app met één enkele SDK-aanroep om benoemde gebeurtenissen en eigenschappen te volgen op alle platforms zonder complexe configuratie.

Privacy by design

Geen cookies, geen fingerprinting en geen cross-site tracking — volledig compliant met de AVG en privacyregelgeving, direct klaar voor gebruik.

Multiplatform-SDK's

Officiële SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri en meer ondersteunen elk belangrijk app-ontwikkelingsplatform.

Realtime dashboard

Bekijk gebeurtenissen en gebruikersactiviteit terwijl ze plaatsvinden met een overzichtelijk, minimalistisch dashboard dat toont wat belangrijk is zonder ruis.

Volledig eigendom van de gegevens

Alle analysegegevens blijven op jouw VPS — geen vendor lock-in, geen prijs per evenement en geen platform van derden dat jouw gebruikersgegevens ontvangt.

Waarom Aptabase op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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