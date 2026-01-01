Implementeer Aptabase met één-klik-installatie.
Open-source, privacy-voorop analyseplatform voor mobiele, desktop- en webapps met lichtgewicht SDK-integratie.
Kies een VPS-plan voor Aptabase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Aptabase kunt bouwen
Aptabase is een open-source, privacy-first analyseplatform gebouwd voor ontwikkelaars van mobiele, desktop- en webapplicaties. In tegenstelling tot website-analysetools die paginabezoeken bijhouden, richt Aptabase zich op op SDK gebaseerde gebeurtenistracking — ontwikkelaars instrumenteren hun apps met lichtgewicht SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri en meer om benoemde gebeurtenissen met optionele eigenschappen vast te leggen. Het resultaat is een dashboard met een hoge signaalwaarde dat laat zien wat gebruikers daadwerkelijk doen binnen je applicatie, zonder cookies, fingerprinting of cross-site tracking.
Het zelf hosten van Aptabase op een VPS houdt alle analysedata op je eigen infrastructuur, waardoor GDPR-compliance eenvoudig wordt en per-gebeurtenis-prijzen worden geëlimineerd die cloud-analyseproviders in rekening brengen naarmate het gebruik toeneemt.
Belangrijkste kenmerken van Aptabase
SDK-evenementtracking
Instrumenteer je app met één enkele SDK-aanroep om benoemde gebeurtenissen en eigenschappen te volgen op alle platforms zonder complexe configuratie.
Privacy by design
Geen cookies, geen fingerprinting en geen cross-site tracking — volledig compliant met de AVG en privacyregelgeving, direct klaar voor gebruik.
Multiplatform-SDK's
Officiële SDK's voor Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri en meer ondersteunen elk belangrijk app-ontwikkelingsplatform.
Realtime dashboard
Bekijk gebeurtenissen en gebruikersactiviteit terwijl ze plaatsvinden met een overzichtelijk, minimalistisch dashboard dat toont wat belangrijk is zonder ruis.
Volledig eigendom van de gegevens
Alle analysegegevens blijven op jouw VPS — geen vendor lock-in, geen prijs per evenement en geen platform van derden dat jouw gebruikersgegevens ontvangt.
Waarom Aptabase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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