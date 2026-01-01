Cerbos is een zelf-gehost beleidsbeslissingspunt dat autorisatielogica ontkoppelt van je applicatiecode. In plaats van permissiecontroles te verspreiden over services, definieer je resource- en principalbeleid als versiebeheerde YAML-bestanden, en Cerbos beantwoordt autorisatievragen via een REST- en gRPC API met responstijden van minder dan een milliseconde.

Cerbos zelf hosten op je eigen VPS houdt elke autorisatiebeslissing en auditlog volledig binnen je infrastructuur — geen externe service ziet welke gebruikers welke resources benaderen. Beleid leeft naast je code, integreert met elke taal via gegenereerde SDK-clients, en kan tijdens runtime opnieuw worden geladen zonder je services opnieuw op te starten.