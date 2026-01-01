Implementeer Damselfly met een éénklikinstallatie.
Servergebaseerd fotobeheer met gezichtsherkenning op het apparaat, objectdetectie en zoeken in full-text metadata.
Kies een VPS-plan voor Damselfly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Damselfly kunt bouwen
Damselfly is een servergebaseerde fotobeheerapplicatie, ontworpen voor zeer grote bibliotheken. Het indexeert een hoofdmap voor foto's, maakt miniaturen op de achtergrond aan en laat je zoeken op IPTC-trefwoordtags, mapnamen, EXIF-metadata, gezichten en gedetecteerde objecten via een snelle Blazor WebAssembly-gebruikersinterface. Gezichtsherkenning en objectdetectie werken lokaal en offline, zonder SaaS-afhankelijkheid.
Door Damselfly zelf te hosten op je eigen VPS blijven fotometadata, gezichtsvectoren en de bibliotheekstructuur binnen infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een openbare fotodienst. Het platform verwerkt meer dan 500.000 afbeeldingscatalogi met zoekopdrachten in minder dan een seconde, ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde rechten, en werkt samen met de Damselfly Desktop-client voor bewerkingsworkflows met synchronisatie naar laptop.
Belangrijkste kenmerken van Damselfly
Lokale gezichtsherkenning
Voert gezichtsdetectie en -herkenning volledig op de server uit, zonder afhankelijkheid van API's van derden, en groepeert foto's op herkende personen voor workflows voor het bladeren op persoon.
Objectdetectie
Identificeert objecten, scènes en afbeeldingskleuren in je bibliotheek, zodat een zoekopdracht naar "hond" of "strand" overeenkomende foto's oplevert, zelfs zonder handmatige tagging.
IPTC-trefwoordtagging
Snelle niet-destructieve EXIF/IPTC-trefwoordupdates via ExifTool — JPEG's worden niet opnieuw gecodeerd wanneer tags veranderen, waardoor de oorspronkelijke kwaliteit behouden blijft.
Zoeken op volledige tekst en metadata
Zoeken in minder dan een seconde door honderdduizenden afbeeldingen op tag, map, bestandsnaam, camera, lens, datumbereik, oriëntatie en meer.
Winkelmand
Sla afbeeldingen van zoekresultaten op in een permanente mand, download ze vervolgens, exporteer ze met watermerken, of synchroniseer ze met een desktop via de Damselfly-client.
Waarom Damselfly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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