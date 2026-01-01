Damselfly is een servergebaseerde fotobeheerapplicatie, ontworpen voor zeer grote bibliotheken. Het indexeert een hoofdmap voor foto's, maakt miniaturen op de achtergrond aan en laat je zoeken op IPTC-trefwoordtags, mapnamen, EXIF-metadata, gezichten en gedetecteerde objecten via een snelle Blazor WebAssembly-gebruikersinterface. Gezichtsherkenning en objectdetectie werken lokaal en offline, zonder SaaS-afhankelijkheid.

Door Damselfly zelf te hosten op je eigen VPS blijven fotometadata, gezichtsvectoren en de bibliotheekstructuur binnen infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een openbare fotodienst. Het platform verwerkt meer dan 500.000 afbeeldingscatalogi met zoekopdrachten in minder dan een seconde, ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde rechten, en werkt samen met de Damselfly Desktop-client voor bewerkingsworkflows met synchronisatie naar laptop.