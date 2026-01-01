Implementeer docassemble met een één-klik-installatie.
Open-source expertsysteem voor begeleide interviews en geautomatiseerde documentassemblage gebouwd op Python, YAML en Markdown.
Kies een VPS-plan voor docassemble
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met docassemble kunt bouwen
docassemble is een gratis, open source platform voor het bouwen van webgebaseerde begeleide interviews die informatie verzamelen van eindgebruikers en aangepaste documenten, contracten en formulieren samenstellen op basis van de antwoorden. Auteurs schrijven interviewlogica in YAML, documentsjablonen in Markdown of DOCX, en breiden functionaliteit uit met Python — zonder een aangepaste webapplicatie op te zetten.
Oorspronkelijk ontworpen voor juridische hulpverleningsorganisaties en advocatenkantoren die cliëntintake en documentopmaak automatiseren, drijft docassemble nu expertsystemen aan op het gebied van compliance, overheidsdiensten en HR-workflows. Zelf-hosten op een VPS houdt gevoelige interviewantwoorden, gegenereerde documenten en cliëntgegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per interview of per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van docassemble
Geleide interviews
Bouw vertakkende vragenstromen in YAML die gebruikersinvoer verzamelen via toegankelijke, mobielvriendelijke webformulieren met voorwaardelijke logica.
Documentassemblage
Genereer ingevulde DOCX-, PDF- en RTF-documenten op basis van interviewantwoorden met behulp van Markdown- of Word-sjablonen met automatische opmaak.
Python Uitbreidbaarheid
Gebruik volledige Python wanneer YAML niet voldoende is — roep externe API's aan, voer berekeningen uit of integreer met bestaande systemen.
Elektronische handtekeningen
Leg handtekeningen vast op touchscreens en voeg ze in gegenereerde documenten in zonder externe e-handtekeningdiensten.
Meertalige ondersteuning
Maak één interview in meerdere talen met ingebouwde vertaaltools en landspecifieke datum-, getal- en valutaopmaak.
Ingebouwde Playground
Browsergebaseerde ontwikkelomgeving met code-editor, live testen en pakketbeheer laat auteurs itereren zonder een aparte IDE.
Waarom docassemble op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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