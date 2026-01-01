Implementeer SearXNG met één klik.
Privacyvriendelijke zoekmachine die resultaten uit tientallen bronnen bundelt zonder zoekopdrachten op te slaan of gebruikers te volgen.
Kies een VPS-plan voor SearXNG
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SearXNG kunt bouwen
SearXNG is een op privacy gerichte metazoekmachine die tegelijkertijd Google, Bing, DuckDuckGo en tientallen andere zoekmachineproviders doorzoekt, en samengevoegde resultaten toont zonder een gebruikersprofiel op te bouwen of zoekgeschiedenis op te slaan. In tegenstelling tot commerciële zoekmachines die zoekopdrachten te gelde maken via profilering en advertentietargeting, biedt SearXNG ongefilterde toegang tot de informatie van het web.
Zelf hosten betekent dat jouw zoekopdrachten via infrastructuur gaan die jij beheert, in plaats van via openbare instanties die door onbekende partijen worden beheerd. Jij bepaalt welke zoekmachineproviders worden opgenomen, hoe resultaten worden gefilterd en wie toegang heeft tot jouw instantie — zonder afhankelijk te zijn van gedeelde communityservers die downtime of snelheidsbeperking kunnen ervaren.
Belangrijkste kenmerken van SearXNG
Geen querylogboekregistratie
Zoekopdrachten worden nooit opgeslagen of aan jouw identiteit gekoppeld, waardoor de profilering en gedragstracering die inherent zijn aan commerciële zoekmachines, worden voorkomen.
Multibronaggregatie
Doorzoekt tientallen zoekmachines tegelijkertijd, wat de resultaatvertekening vermindert en een bredere dekking biedt dan elke afzonderlijke aanbieder.
Configureerbare engines
Kies precies welke zoekproviders je wilt opnemen of uitsluiten, waarbij je de resultatenmix afstemt op jouw onderzoeksbehoeften en privacyvoorkeuren.
Categorie zoeken
Specifieke zoekcategorieën voor web, afbeeldingen, video, nieuws en gespecialiseerde bronnen houden de resultaten relevant voor het type inhoud dat je nodig hebt.
Geen cookies of Tracking
Werkt zonder cookies of tracking scripts, waardoor het geschikt is voor privacygevoelig onderzoek en gebruik in beperkte omgevingen.
Waarom SearXNG op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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