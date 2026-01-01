SearXNG is een op privacy gerichte metazoekmachine die tegelijkertijd Google, Bing, DuckDuckGo en tientallen andere zoekmachineproviders doorzoekt, en samengevoegde resultaten toont zonder een gebruikersprofiel op te bouwen of zoekgeschiedenis op te slaan. In tegenstelling tot commerciële zoekmachines die zoekopdrachten te gelde maken via profilering en advertentietargeting, biedt SearXNG ongefilterde toegang tot de informatie van het web.

Zelf hosten betekent dat jouw zoekopdrachten via infrastructuur gaan die jij beheert, in plaats van via openbare instanties die door onbekende partijen worden beheerd. Jij bepaalt welke zoekmachineproviders worden opgenomen, hoe resultaten worden gefilterd en wie toegang heeft tot jouw instantie — zonder afhankelijk te zijn van gedeelde communityservers die downtime of snelheidsbeperking kunnen ervaren.