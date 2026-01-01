Implementeer draw.io met één-klik-installatie.
Gratis, open-source diagrammenapplicatie voor het maken van stroomdiagrammen, netwerkdiagrammen, UML en architectuurvisualisaties — volledig zelf gehost.
Kies een VPS-plan voor draw.io
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met draw.io kunt bouwen
draw.io (diagrams.net) is een gratis, open-source diagramtool die wordt vertrouwd door miljoenen ingenieurs, architecten en bedrijfsanalisten. Het ondersteunt een breed scala aan diagramtypen — stroomdiagrammen, UML-klassediagrammen, entiteit-relatiediagrammen, netwerk- en infrastructuurkaarten, BPMN-workflows en meer — alles vanuit een verfijnde browsergebaseerde editor.
draw.io zelf hosten op je eigen VPS betekent dat alle diagramgegevens binnen je infrastructuur blijven. Er worden geen bestanden naar externe servers gestuurd, waardoor het de standaardkeuze is voor teams in gereguleerde sectoren of voor teams met strenge gegevenslocatievereisten. De Docker-image is stateless en lichtgewicht, zonder databaseafhankelijkheden.
Belangrijkste kenmerken van draw.io
Geen externe afhankelijkheden
draw.io draait als één enkele stateless container zonder dat er een database nodig is — diagramgegevens verlaten nooit jouw server.
Uitgebreide diagramondersteuning
Maak stroomdiagrammen, UML, ER-diagrammen, netwerkkaarten, BPMN-workflows en wireframes vanuit één uniforme editor.
Cloudopslagintegraties
Verbind met Google Drive, Microsoft OneDrive en GitLab om diagrammen op te slaan en van versiebeheer te voorzien, naast je bestaande bestanden.
Export aan serverzijde
Exporteer diagrammen naar PDF-, PNG-, SVG- en Visio (.vsdx)-formaten direct op de server zonder client-side verwerking.
Offline-geschikte editor
Werkt volledig offline door
?offline=1 toe te voegen aan de URL — ideaal voor air-gapped of beperkte omgevingen.
Waarom draw.io op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.