draw.io (diagrams.net) is een gratis, open-source diagramtool die wordt vertrouwd door miljoenen ingenieurs, architecten en bedrijfsanalisten. Het ondersteunt een breed scala aan diagramtypen — stroomdiagrammen, UML-klassediagrammen, entiteit-relatiediagrammen, netwerk- en infrastructuurkaarten, BPMN-workflows en meer — alles vanuit een verfijnde browsergebaseerde editor.

draw.io zelf hosten op je eigen VPS betekent dat alle diagramgegevens binnen je infrastructuur blijven. Er worden geen bestanden naar externe servers gestuurd, waardoor het de standaardkeuze is voor teams in gereguleerde sectoren of voor teams met strenge gegevenslocatievereisten. De Docker-image is stateless en lichtgewicht, zonder databaseafhankelijkheden.