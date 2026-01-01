Implementeer GoatCounter met één klik installatie.
Lichtgewicht, privacy-gerichte webanalyse die paginaweergaven en bezoekersinzichten toont zonder persoonlijke gegevens te volgen of cookies te gebruiken.
Kies een VPS-plan voor GoatCounter
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoatCounter kunt bouwen
GoatCounter is een eenvoudig, open-source webanalyseplatform ontworpen voor ontwikkelaars die zinvolle paginabezoekgegevens willen zonder de privacykosten van trackingcookies of het verzamelen van persoonlijke gegevens. Het telt paginabezoeken, verwijzers, browsers, landen en schermformaten — niets meer. Geen toestemmingsbanners vereist.
In tegenstelling tot zware analyseplatforms die meerdere services vereisen, draait GoatCounter als één container met een ingebouwde SQLite-database. Zelfhosting op je eigen VPS houdt alle bezoekersgegevens onder jouw controle, volledig geïsoleerd van analysenetwerken van derden.
Belangrijkste kenmerken van GoatCounter
Geen cookies nodig
Volgt paginaweergaven zonder cookies of permanente identificatiegegevens, waardoor er geen toestemmingsbanner nodig is onder de AVG of PECR.
Lichtgewicht enkele container
Draait als één enkele Go binary met een ingebouwde SQLite-database — geen aparte databaseservice of complexe infrastructuur.
Referrer- en brontracking
Toont welke sites, zoekmachines en campagnes verkeer naar je pagina's leiden zonder de identiteit van bezoekers bloot te leggen.
Optie voor openbare statistieken
Maak je analysedashboard optioneel openbaar zichtbaar, zodat lezers sitestatistieken kunnen zien zonder een account nodig te hebben.
Trackingscript en API
Sluit een klein JavaScript-fragment in of gebruik de REST API om paginabezoeken te tellen vanaf elke site, SPA of backend-service.
Waarom GoatCounter op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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