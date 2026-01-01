Implementeer Stirling PDF met één klik installatie.
Zelfgehoste PDF-toolkit met meer dan 50 bewerkingen — samenvoegen, splitsen, converteren, OCR, comprimeren, redigeren en documenten ondertekenen zonder te uploaden naar diensten van derden.
Kies een VPS-plan voor Stirling PDF
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Stirling PDF kunt bouwen
Stirling PDF is een zelfgehost PDF-manipulatieplatform dat meer dan 50 documentbewerkingen volledig op je eigen server uitvoert. Samenvoegen, splitsen, roteren, comprimeren, converteren tussen Office- en PDF-formaten, OCR toepassen, gevoelige inhoud redigeren, watermerken toevoegen, digitale handtekeningen toepassen en exporteren naar PDF/A — allemaal via een overzichtelijke webinterface die toegankelijk is vanuit elke browser. Geen bestandsgroottelimieten. Geen gebruiksquota. Geen documenten die je infrastructuur verlaten.
Voor juridische teams, financiële afdelingen en elke organisatie die vertrouwelijke documenten verwerkt, is het zelf hosten van Stirling PDF de eenvoudigste manier om bedrijfsmatige PDF-verwerking te krijgen, terwijl je ervoor zorgt dat gevoelige bestanden nooit via een cloudservice van derden gaan.
Belangrijkste kenmerken van Stirling PDF
50+ PDF-bewerkingen
Samenvoegen, splitsen, roteren, comprimeren, pagina's opnieuw rangschikken, afbeeldingen extraheren en tientallen andere bewerkingen — alles in één tool zonder te wisselen tussen services.
OCR en conversie
Converteer gescande documenten naar doorzoekbare PDF's met Tesseract OCR, en converteer tussen PDF- en Word-, Excel- of PowerPoint-formaten.
Redactie en Privacy
Verwijder permanent gevoelige tekst, afbeeldingen en metadata uit documenten voordat je ze deelt — zonder het risico dat de oorspronkelijke inhoud kan worden hersteld.
Digitale handtekeningen
Plaats juridisch bindende digitale handtekeningen op PDF's zonder afhankelijk te zijn van ondertekeningsdiensten van derden of abonnementskosten per document.
Batchverwerking
Verwerk meerdere bestanden tegelijkertijd met batchbewerkingen en automatiseer documentworkflows via de ingebouwde REST API.
PDF/A-archivering
Converteer documenten naar PDF/A-formaat voor langdurige archiveringsconformiteit, vereist in juridische, financiële en overheidscontexten.
Waarom Stirling PDF op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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