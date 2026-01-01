Stirling PDF is een zelfgehost PDF-manipulatieplatform dat meer dan 50 documentbewerkingen volledig op je eigen server uitvoert. Samenvoegen, splitsen, roteren, comprimeren, converteren tussen Office- en PDF-formaten, OCR toepassen, gevoelige inhoud redigeren, watermerken toevoegen, digitale handtekeningen toepassen en exporteren naar PDF/A — allemaal via een overzichtelijke webinterface die toegankelijk is vanuit elke browser. Geen bestandsgroottelimieten. Geen gebruiksquota. Geen documenten die je infrastructuur verlaten.

Voor juridische teams, financiële afdelingen en elke organisatie die vertrouwelijke documenten verwerkt, is het zelf hosten van Stirling PDF de eenvoudigste manier om bedrijfsmatige PDF-verwerking te krijgen, terwijl je ervoor zorgt dat gevoelige bestanden nooit via een cloudservice van derden gaan.