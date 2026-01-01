Implementeer OCS Inventory NG met installatie met één klik.
Open-source IT-assetmanagement server die hardware en software bijhoudt en pakketten implementeert binnen je vloot.
Kies een VPS-plan voor OCS Inventory NG
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OCS Inventory NG kunt bouwen
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) is een gratis, open-source oplossing voor activabeheer en software-implementatie die sinds 2001 is verfijnd. Lichtgewicht agents, geïnstalleerd op Windows-, Linux-, macOS-, Android- en IBM AIX-eindpunten, rapporteren gedetailleerde hardware- en software-inventarissen terug naar een centrale server, terwijl SNMP-scans en IP-detectie de zichtbaarheid uitbreiden naar printers, switches, routers en andere agentloze apparaten.
Door OCS Inventory zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke apparaatvingerafdruk, licentierecord en geïmplementeerd pakket onder controle. De gebundelde webconsole, MySQL-database en REST API zijn dezelfde componenten die worden gebruikt door bedrijven die IT-omgevingen van meer dan 100.000 apparaten beheren, zonder kosten per asset en zonder afhankelijkheid van SaaS van derden.
Belangrijkste kenmerken van OCS Inventory NG
Hardware- en software-inventaris
Lichtgewicht agents verzamelen gedetailleerde CPU-, geheugen-, opslag-, randapparatuur- en geïnstalleerde-softwaregegevens van Windows-, Linux-, macOS-, Android- en AIX-eindpunten.
Pakketimplementatie
Push scripts, installatieprogramma's en configuratiepakketten naar agents via HTTPS, met bandbreedtebeheer dat schaalbaar is naar vloten van meer dan 100.000 apparaten.
SNMP en netwerkdetectie
Scan subnets en bevragen SNMP-apparaten om printers, switches, routers en andere apparatuur te inventariseren die geen agent kunnen uitvoeren.
Licentienalevingsrapporten
Volg geïnstalleerde applicaties binnen je omgeving en genereer softwaremeterrapporten om licentiegebruik en verlengingen te controleren.
REST API en integraties
Ingebouwde REST API en GLPI-synchronisatieplug-in voeren activagegevens in ticketsystemen, CMDB's en beveiligingstools.
Webconsole met RBAC
Browsergebaseerde console met rolgebaseerde toegangscontroles, LDAP- en CAS-authenticatie, en aanpasbare dashboards voor operators en auditors.
Waarom OCS Inventory NG op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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