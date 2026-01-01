Implementeer WhoDB met één-klik-installatie.
Lichtgewicht webgebaseerde databaseverkenner voor Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis en meer.
Kies een VPS-plan voor WhoDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WhoDB kunt bouwen
WhoDB is een snelle, lichtgewicht databasebeheertool waarmee je meerdere databasesystemen kunt verkennen en bevragen via één enkele webinterface. Het ondersteunt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch en ClickHouse, waardoor het een veelzijdige keuze is voor ontwikkelaars en beheerders die met diverse datastacks werken.
WhoDB richt zich op eenvoud en snelheid: verbind met je databases direct vanuit de UI, voer query's uit, blader door tabellen en inspecteer data — geen complexe configuratie of opgeblazen clientsoftware vereist. Integreer optioneel AI-modellen zoals OpenAI of Ollama om query's te genereren vanuit natuurlijke taal, direct binnen de interface.
Belangrijkste kenmerken van WhoDB
Multidatabaseondersteuning
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch en ClickHouse via één uniforme interface.
AI-ondersteunde zoekopdrachten
Gebruik OpenAI, Anthropic, of een lokaal Ollama-model om SQL- en NoSQL-query's te genereren vanuit natuurlijke-taalprompts direct in de editor.
Tabel doorzoeken en bewerken
Blader, filter, pagineer en bewerk rijen in tabellen en collecties, wat routineuze gegevensinspectie en -correcties snel en intuïtief maakt.
Lichtgewicht implementatie
Wordt geleverd als één enkele Docker-container zonder externe afhankelijkheden, dus het start binnen enkele seconden en voegt minimale overhead toe aan je VPS.
Waarom WhoDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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