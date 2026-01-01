WhoDB is een snelle, lichtgewicht databasebeheertool waarmee je meerdere databasesystemen kunt verkennen en bevragen via één enkele webinterface. Het ondersteunt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch en ClickHouse, waardoor het een veelzijdige keuze is voor ontwikkelaars en beheerders die met diverse datastacks werken.

WhoDB richt zich op eenvoud en snelheid: verbind met je databases direct vanuit de UI, voer query's uit, blader door tabellen en inspecteer data — geen complexe configuratie of opgeblazen clientsoftware vereist. Integreer optioneel AI-modellen zoals OpenAI of Ollama om query's te genereren vanuit natuurlijke taal, direct binnen de interface.