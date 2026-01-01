Implementeer Grocy met één-klik-installatie.
Zelfgehoste app voor het beheren van je boodschappen en huishoudelijke artikelen, en het bijhouden van je voedselvoorraad, houdbaarheidsdata en boodschappenlijstjes.
Kies een VPS-plan voor Grocy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grocy kunt bouwen
Grocy is een webgebaseerd huishoudbeheersysteem opgebouwd rond voedselvoorraad. Het houdt bij wat je hebt, wanneer het verloopt en hoeveel je verbruikt, en gebruikt die gegevens vervolgens om nauwkeurige boodschappenlijstjes te genereren, verspilling te voorkomen en je te helpen recepten te plannen met ingrediënten die al in de voorraadkast liggen.
Zelf hosten op je VPS betekent dat je huishoudelijke voorraadgegevens privé blijven, toegankelijk vanaf elk gezinsapparaat, zowel thuis als in de winkel, en nooit gebonden aan een abonnement of afgesloten door een leverancier. De lichtgewicht PHP- en SQLite-stack draait comfortabel naast andere services, zelfs op een bescheiden VPS.
Belangrijkste kenmerken van Grocy
Vervaldatumregistratie
Registreer aankoop- en houdbaarheidsdata voor elk product, zodat Grocy je kan waarschuwen voordat producten bederven, waardoor voedselverspilling in het hele huishouden wordt verminderd.
Slimme boodschappenlijsten
Boodschappenlijstjes worden automatisch gegenereerd op basis van receptvereisten en minimale voorraaddrempels, zodat je alleen koopt wat je echt nodig hebt.
Barcodescannen
Scan productbarcodes vanaf elke mobiele browser om direct items op te zoeken en te registreren zonder handmatig productnamen of hoeveelheden te typen.
Receptbeheer
Sla recepten op met ingrediëntenhoeveelheden en laat Grocy je huidige voorraad controleren voordat precies wat ontbreekt aan de boodschappenlijst wordt toegevoegd.
Huisautomatiseringsintegratie
Een volledige REST API maakt integraties mogelijk met Home Assistant, barcodescanner-apps en andere zelfgehoste tools voor een volledig geautomatiseerde huishoudelijke workflow.
Waarom Grocy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.