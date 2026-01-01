Implementeer Waline met één-klik-installatie.
Lichtgewicht open-source reactiesysteem met spambeveiliging, moderatie en uitgebreide notificatieondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Waline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Waline kunt bouwen
Waline is een open-source, zelfgehost reactiesysteem ontworpen voor statische websites, blogs en documentatiesites. Het biedt een complete reactie-ervaring, inclusief geneste antwoorden, emoji-reacties, bezoekersaantallen en artikelweergavestatistieken, alles zonder te vertrouwen op diensten van derden die je gebruikers volgen.
Waline zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over reactiegegevens, moderatiestromen en meldingsinstellingen. Deze implementatie gebruikt SQLite voor lokale opslag zonder configuratie, dus er is geen aparte database om te beheren. Waline integreert met elke frontend via een JavaScript-widget en ondersteunt direct Markdown-opmaak in reacties.
Belangrijkste kenmerken van Waline
Spambescherming
Ingebouwde Akismet-integratie en per-IP-snelheidsbeperking houden spamreacties buiten zonder dat handmatige controle van elke inzending nodig is.
E-mail notificaties
Automatische e-mailwaarschuwingen informeren reageerders over reacties en site-eigenaren over nieuwe inzendingen, waardoor gesprekken actief blijven zonder handmatige controle.
Bezoekeranalyse
Volg paginaweergaven en unieke bezoekersstatistieken per artikel direct vanuit de Waline-widget, zonder dat er een extra analysedienst nodig is.
ModeratieDashboard
Een webgebaseerd beheerpaneel laat je reacties goedkeuren, bewerken en verwijderen, en reactieaccounts beheren vanuit één interface.
Markdownondersteuning
Reageerders kunnen reacties opmaken met Markdown-syntaxis en emoji-reacties invoegen, waardoor discussies rijker en gemakkelijker te lezen worden.
Waarom Waline op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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