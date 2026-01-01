Waline is een open-source, zelfgehost reactiesysteem ontworpen voor statische websites, blogs en documentatiesites. Het biedt een complete reactie-ervaring, inclusief geneste antwoorden, emoji-reacties, bezoekersaantallen en artikelweergavestatistieken, alles zonder te vertrouwen op diensten van derden die je gebruikers volgen.

Waline zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over reactiegegevens, moderatiestromen en meldingsinstellingen. Deze implementatie gebruikt SQLite voor lokale opslag zonder configuratie, dus er is geen aparte database om te beheren. Waline integreert met elke frontend via een JavaScript-widget en ondersteunt direct Markdown-opmaak in reacties.