Apache Gravitino is een geo-gedistribueerd, gefedereerd metadatalake dat datateams één plek biedt om tabellen, schema's, bestandsets, modellen en toegangsbeleid te beheren over heterogene catalogi heen. In tegenstelling tot een traditionele Hive Metastore, federeert Gravitino bestaande catalogi zonder metadata te kopiëren en stelt deze beschikbaar via een uniforme REST API en moderne web-UI, zodat engines zoals Trino, Spark, Flink en Doris dezelfde logische weergave kunnen bevragen.

Door Gravitino zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige lineage, schemadefinities en credential mappings binnen je omgeving en vermijd je de terugkerende kosten van beheerde metadataservices. Het gebundelde Iceberg REST-cataloguseindpunt is direct klaar om lakehouse-tabellen te ondersteunen.