Implementeer Apache Gravitino met één klik.
Open-source metadatalake dat catalogi, schema's en tabellen verenigt over Iceberg, Hive, MySQL en PostgreSQL achter één API.
Kies een VPS-plan voor Apache Gravitino
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Gravitino kunt bouwen
Apache Gravitino is een geo-gedistribueerd, gefedereerd metadatalake dat datateams één plek biedt om tabellen, schema's, bestandsets, modellen en toegangsbeleid te beheren over heterogene catalogi heen. In tegenstelling tot een traditionele Hive Metastore, federeert Gravitino bestaande catalogi zonder metadata te kopiëren en stelt deze beschikbaar via een uniforme REST API en moderne web-UI, zodat engines zoals Trino, Spark, Flink en Doris dezelfde logische weergave kunnen bevragen.
Door Gravitino zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige lineage, schemadefinities en credential mappings binnen je omgeving en vermijd je de terugkerende kosten van beheerde metadataservices. Het gebundelde Iceberg REST-cataloguseindpunt is direct klaar om lakehouse-tabellen te ondersteunen.
Belangrijkste kenmerken van Apache Gravitino
Uniform metadatameer
Federeren van Iceberg-, Hive-, JDBC- en bestandssysteemcatalogi achter één enkele REST API en een drielaags metalake.catalog.schema-naamruimte.
Ingebouwde Iceberg REST
Biedt een Iceberg REST-cataloguseindpunt op poort 9001, zodat Spark, Flink en Trino Iceberg-tabellen kunnen lezen en schrijven zonder een externe service.
Moderne web-UI
Blader door metalakes, catalogi, schema's en tabellen, bewerk eigenschappen en inspecteer de herkomst vanuit een ingebouwde webconsole — geen extra container vereist.
Multimotorcompatibiliteit
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- en PyIceberg-connectoren communiceren met Gravitino, zodat dezelfde metadata SQL-, batch- en streaming-workloads aanstuurt.
Bestandsset en modelcatalogi
Beheert ongestructureerde bestandsets en metadata van ML-modellen naast tabellen, waardoor AI- en lakehouse-workloads één governance-vlak krijgen.
Waarom Apache Gravitino op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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