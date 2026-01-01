Implementeer Apache IoTDB met één-klik-installatie.
Industriële IoT tijdreeksdatabase die hoge-doorvoer ingestie, subseconde query's en ultrahoge compressie aan de edge levert.
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Wat je met Apache IoTDB kunt bouwen
Apache IoTDB is een speciaal gebouwde tijdreeksdatabase voor het Internet of Things, vanaf de basis ontworpen voor industriële IoT-workloads waar miljarden datapunten elke dag binnenkomen van miljoenen sensoren. Het lichtgewicht kolomgebaseerde TsFile-formaat bereikt compressieverhoudingen die typische relationele databases niet kunnen benaderen, terwijl subseconde analytische queries en een op een boomstructuur gebaseerd apparaatschema de manier modelleren waarop echte industriële apparatuur daadwerkelijk is gestructureerd.
Het zelf hosten van Apache IoTDB op je VPS geeft productie-, energie-, transport- en smartcity-projecten een privé telemetrie-backend die native integreert met Grafana, Spark, Flink, Kafka en MQTT — zonder per-metriek kosten te betalen en zonder sensorgegevens naar clouds van derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van Apache IoTDB
TsFile kolomopslag
Speciaal gebouwd kolomopslagformaat, geoptimaliseerd voor tijdreeksgegevens, levert compressieverhoudingen tot 20:1 vergeleken met traditionele databases.
Hogedoorvoerinname
Verwerkt miljoenen schrijfbewerkingen per seconde van energiezuinige IoT-apparaten met behulp van een Log-Structured Merge tree die is ontworpen voor schrijfintensieve workloads.
Boomgebaseerd apparaatschema
Hiërarchisch padmodel weerspiegelt hoe fabrieken en wagenparken sensoren organiseren, met fuzzy wildcards voor apparaatoverschrijdende aggregatiequery's.
Native protocolondersteuning
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 en MQTT-invoer laten elk apparaat, dashboard of analysetool verbinden zonder aangepaste adapters.
Grafana en Spark klaar
Officiële connectors voor Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka en Hadoop maken van IoTDB een drop-in tijdreeks-backend voor bestaande pipelines.
Waarom Apache IoTDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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