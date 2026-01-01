bknd is een open-source backend-systeem dat datamodellering, authenticatie, mediaverwerking en workflow-primitieven bundelt in één enkele lichtgewicht service met een geïntegreerde admin-UI. Gebouwd op webstandaarden in plaats van één enkele runtime, draait het overal, van Node en Bun tot Cloudflare Workers, Vercel en Deno Deploy, met adapter-gebaseerde toegang tot SQLite, LibSQL of Postgres zonder abstracties op te dringen bovenop jouw database-driver.

Zelf-hosting van bknd op jouw eigen VPS vervangt vendor-locked BaaS-platforms zoals Firebase of Supabase door een draagbare backend die je volledig bezit. Er zijn geen kosten per verzoek, geen rijlimieten en geen verrassingsprijzen naarmate jouw project groeit van prototype naar productie.