Implementeer bknd met één-klik-installatie.
Lichtgewicht Firebase-alternatief dat database, authenticatie, media en admin-interface bundelt in één zelf-gehoste backend.
Kies een VPS-plan voor bknd
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bknd kunt bouwen
bknd is een open-source backend-systeem dat datamodellering, authenticatie, mediaverwerking en workflow-primitieven bundelt in één enkele lichtgewicht service met een geïntegreerde admin-UI. Gebouwd op webstandaarden in plaats van één enkele runtime, draait het overal, van Node en Bun tot Cloudflare Workers, Vercel en Deno Deploy, met adapter-gebaseerde toegang tot SQLite, LibSQL of Postgres zonder abstracties op te dringen bovenop jouw database-driver.
Zelf-hosting van bknd op jouw eigen VPS vervangt vendor-locked BaaS-platforms zoals Firebase of Supabase door een draagbare backend die je volledig bezit. Er zijn geen kosten per verzoek, geen rijlimieten en geen verrassingsprijzen naarmate jouw project groeit van prototype naar productie.
Belangrijkste kenmerken van bknd
Visuele datamodellering
Definieer entiteiten, velden en relaties via de beheerdersinterface en krijg directe REST-endpoints plus een getypte TypeScript SDK voor elke collectie.
Ingebouwde authenticatie
E-mail- en wachtwoordaanmelding, JWT-tokens, rollen en machtigingen worden standaard geleverd, ter vervanging van identiteitsdiensten van derden voor de meeste apps.
Geïntegreerde mediaverwerking
Upload, sla bestanden op en bied ze aan, lokaal of via S3-compatibele providers zoals R2, Tigris en Minio, zonder een aparte opslagstack te hoeven toevoegen.
Workflowautomatisering
Stel workflows met meerdere stappen samen die reageren op gegevenswijzigingen, taken plannen en externe API's aanroepen, direct vanuit dezelfde backend die je app aandrijft.
Kaderadapters
Adapters voor Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda en meer laten je toe om dezelfde bknd-instantie in te sluiten binnen een bestaand front-endproject.
Waarom bknd op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.