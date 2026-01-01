Tot wel 69% korting op bknd

Implementeer bknd met één-klik-installatie.

Lichtgewicht Firebase-alternatief dat database, authenticatie, media en admin-interface bundelt in één zelf-gehoste backend.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer bknd met één-klik-installatie.

Kies een VPS-plan voor bknd

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met bknd kunt bouwen

bknd is een open-source backend-systeem dat datamodellering, authenticatie, mediaverwerking en workflow-primitieven bundelt in één enkele lichtgewicht service met een geïntegreerde admin-UI. Gebouwd op webstandaarden in plaats van één enkele runtime, draait het overal, van Node en Bun tot Cloudflare Workers, Vercel en Deno Deploy, met adapter-gebaseerde toegang tot SQLite, LibSQL of Postgres zonder abstracties op te dringen bovenop jouw database-driver.

Zelf-hosting van bknd op jouw eigen VPS vervangt vendor-locked BaaS-platforms zoals Firebase of Supabase door een draagbare backend die je volledig bezit. Er zijn geen kosten per verzoek, geen rijlimieten en geen verrassingsprijzen naarmate jouw project groeit van prototype naar productie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van bknd

Visuele datamodellering

Definieer entiteiten, velden en relaties via de beheerdersinterface en krijg directe REST-endpoints plus een getypte TypeScript SDK voor elke collectie.

Ingebouwde authenticatie

E-mail- en wachtwoordaanmelding, JWT-tokens, rollen en machtigingen worden standaard geleverd, ter vervanging van identiteitsdiensten van derden voor de meeste apps.

Geïntegreerde mediaverwerking

Upload, sla bestanden op en bied ze aan, lokaal of via S3-compatibele providers zoals R2, Tigris en Minio, zonder een aparte opslagstack te hoeven toevoegen.

Workflowautomatisering

Stel workflows met meerdere stappen samen die reageren op gegevenswijzigingen, taken plannen en externe API's aanroepen, direct vanuit dezelfde backend die je app aandrijft.

Kaderadapters

Adapters voor Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda en meer laten je toe om dezelfde bknd-instantie in te sluiten binnen een bestaand front-endproject.

Waarom bknd op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.

Omkar
Omkar

Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

Ga aan de slag

Ontdek meer apps om te lanceren

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud is een krachtig zelfgehost productiviteitsplatform

Selecteren
Apache JSPWiki

Apache JSPWiki

Java-gebaseerde Apache wiki-engine met versiebeheer, bijlagen en toegangscontrole

Selecteren
ClassicPress

ClassicPress

WordPress-fork zonder Gutenberg-blokeditor, gericht op stabiliteit

Selecteren
Bekijk alle applicaties

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.