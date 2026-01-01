Open WebUI is een uitgebreide, zelf-gehoste webinterface voor grote taalmodellen die werkt met Ollama, OpenAI en elke OpenAI-compatibele API. Met meer dan 140.000 GitHub-sterren is het het leidende open-source alternatief geworden voor cloud AI-chatdiensten, en biedt het een moderne ChatGPT-achtige ervaring met de privacy en controle van zelf-hosting.

Ingebouwde Retrieval Augmented Generation stelt je in staat kennisbanken aan te maken vanuit je eigen documenten, zodat de AI vragen kan beantwoorden met context uit je gegevens. Spraakoproepen, beeldgeneratie, webzoekintegratie en Python-functieaanroepen vullen een functieset aan die zowel individuele onderzoekers, ontwikkelingsteams als privacybewuste bedrijven bedient.