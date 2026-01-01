Implementeer Open WebUI met één-klik installatie.
Zelfgehoste AI-chatinterface met RAG, ondersteuning voor meerdere modellen en volledige privacy — er verlaten geen gegevens je server.
Kies een VPS-plan voor Open WebUI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open WebUI kunt bouwen
Open WebUI is een uitgebreide, zelf-gehoste webinterface voor grote taalmodellen die werkt met Ollama, OpenAI en elke OpenAI-compatibele API. Met meer dan 140.000 GitHub-sterren is het het leidende open-source alternatief geworden voor cloud AI-chatdiensten, en biedt het een moderne ChatGPT-achtige ervaring met de privacy en controle van zelf-hosting.
Ingebouwde Retrieval Augmented Generation stelt je in staat kennisbanken aan te maken vanuit je eigen documenten, zodat de AI vragen kan beantwoorden met context uit je gegevens. Spraakoproepen, beeldgeneratie, webzoekintegratie en Python-functieaanroepen vullen een functieset aan die zowel individuele onderzoekers, ontwikkelingsteams als privacybewuste bedrijven bedient.
Belangrijkste kenmerken van Open WebUI
Ondersteuning voor meerdere LLM's
Maak verbinding met Ollama, OpenAI, of een OpenAI-compatibele API en wissel tussen modellen in hetzelfde gesprek.
Document-RAG
Upload documenten om een kennisbank te creëren en laat de AI vragen beantwoorden met context die rechtstreeks uit jouw bestanden is gehaald.
Webzoekintegratie
Haal realtime-informatie op van 15+ zoekproviders direct in AI-gesprekken zonder de interface te verlaten.
Stem- en Beeldgeneratie
Ingebouwde Spraak-naar-tekst, Tekst-naar-spraak en beeldgeneratie via DALL-E, ComfyUI en AUTOMATIC1111.
Enterpriseauthenticatie
Ondersteuning voor LDAP, SCIM 2.0 en OAuth naast op rollen gebaseerd toegangsbeheer voor team- en organisatie-implementaties.
Waarom Open WebUI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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