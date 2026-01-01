BugSink is een zelfgehost foutopsporingsplatform dat applicatiefouten vastlegt, groepeert en zichtbaar maakt voor al je services in realtime. Gebouwd met Django en Python, biedt het de stack-traces, foutcontext en deduplicatie die ontwikkelingsteams nodig hebben om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen — zonder gevoelige foutopsporingsinformatie naar een dienst van derden te sturen.

Zelf hosten op je eigen VPS rekent af met prijzen op basis van foutvolume, neemt zorgen over gegevenslocatie voor gereguleerde sectoren weg, en stelt je in staat om foutopsporing direct te integreren met je bestaande infrastructuur. Deze implementatie koppelt BugSink aan MySQL voor duurzame foutopslag en creëert automatisch een beheerder bij de eerste keer opstarten.