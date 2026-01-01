Implementeer BugSink met één-klik-installatie.
Zelfgehost foutopsporingsplatform voor het monitoren van applicatiefouten met volledige controle over gevoelige debuggegevens.
Kies een VPS-plan voor BugSink
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BugSink kunt bouwen
BugSink is een zelfgehost foutopsporingsplatform dat applicatiefouten vastlegt, groepeert en zichtbaar maakt voor al je services in realtime. Gebouwd met Django en Python, biedt het de stack-traces, foutcontext en deduplicatie die ontwikkelingsteams nodig hebben om problemen snel te diagnosticeren en op te lossen — zonder gevoelige foutopsporingsinformatie naar een dienst van derden te sturen.
Zelf hosten op je eigen VPS rekent af met prijzen op basis van foutvolume, neemt zorgen over gegevenslocatie voor gereguleerde sectoren weg, en stelt je in staat om foutopsporing direct te integreren met je bestaande infrastructuur. Deze implementatie koppelt BugSink aan MySQL voor duurzame foutopslag en creëert automatisch een beheerder bij de eerste keer opstarten.
Belangrijkste kenmerken van BugSink
Automatische Foutgroepering
Dedupliceert en groepeert vergelijkbare uitzonderingen, zodat uw team één uitvoerbaar probleem ziet in plaats van duizenden identieke waarschuwingen die het dashboard overspoelen.
Gedetailleerde stacktraceringen
Legt volledige stacktraces vast, inclusief broncontext en de status van variabelen op het moment van elke fout, waardoor ontwikkelaars alles hebben wat nodig is om bugs te reproduceren en op te lossen.
Meertalige SDK-ondersteuning
Integreert met populaire SDK's over meerdere programmeertalen en frameworks, zodat je fouten van al je services naar één plek kunt doorsturen.
Realtime meldingen
Waarschuwingen worden geactiveerd zodra nieuwe fouttypen worden gedetecteerd, waardoor teams kunnen reageren voordat problemen escaleren en meer gebruikers beïnvloeden.
Volledige datasoevereiniteit
Alle foutgegevens, stack-traces en gebruikerscontext blijven op jouw VPS, waardoor je voldoet aan de compliancevereisten en voorkomt dat gevoelige informatie je infrastructuur verlaat.
Waarom BugSink op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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