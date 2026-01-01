Spacedrive is een virtueel gedistribueerd bestandssysteem (VDFS) dat één enkele, intelligente catalogus creëert van al je bestanden — ongeacht waar ze zich bevinden. Lokale schijven, externe opslag en clouddiensten worden samengevoegd tot één doorzoekbare database met tagging, metadatafilters, dubbele-bestandsdetectie en thumbnailgeneratie. In tegenstelling tot traditionele bestandsverkenners behandelt Spacedrive je hele digitale bibliotheek als gestructureerde gegevens die je op grote schaal kunt opvragen en organiseren.

Zelf de Spacedrive-server hosten op je eigen VPS geeft je een permanente, altijd-actieve hub voor je bestandsorganisatiesysteem met ingebouwde admin-authenticatie — zonder je gegevens te uploaden naar een cloud van derden.