Implementeer Spacedrive met één-klik-installatie.
Open source bestandsbeheer dat je bestanden over lokale schijven, externe opslag en de cloud verenigt in één doorzoekbare bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Spacedrive
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Spacedrive kunt bouwen
Spacedrive is een virtueel gedistribueerd bestandssysteem (VDFS) dat één enkele, intelligente catalogus creëert van al je bestanden — ongeacht waar ze zich bevinden. Lokale schijven, externe opslag en clouddiensten worden samengevoegd tot één doorzoekbare database met tagging, metadatafilters, dubbele-bestandsdetectie en thumbnailgeneratie. In tegenstelling tot traditionele bestandsverkenners behandelt Spacedrive je hele digitale bibliotheek als gestructureerde gegevens die je op grote schaal kunt opvragen en organiseren.
Zelf de Spacedrive-server hosten op je eigen VPS geeft je een permanente, altijd-actieve hub voor je bestandsorganisatiesysteem met ingebouwde admin-authenticatie — zonder je gegevens te uploaden naar een cloud van derden.
Belangrijkste kenmerken van Spacedrive
Gezamenlijke bestandsbibliotheek
Indexeert bestanden op lokale schijven, externe opslag en cloudlocaties in één doorzoekbare database — niet langer zoeken op meerdere plaatsen.
Intelligente tagging
Organiseer bestanden met aangepaste tags en metadatafilters, zodat je precies kunt vinden wat je nodig hebt, ongeacht waar het is opgeslagen.
Duplicatendetectie
Identificeert automatisch dubbele bestanden in je bibliotheek, helpt je opslagruimte terug te winnen en houdt je verzameling schoon.
Mediavoorvertoningen
Genereert miniaturen en voorbeelden voor foto's en video's, zodat je visueel door je bibliotheek kunt bladeren zonder individuele bestanden te openen.
Peer-to-peer-synchronisatie
Synchroniseert je georganiseerde bibliotheek op meerdere apparaten, zodat je tags, collecties en metadata altijd en overal up-to-date zijn.
Waarom Spacedrive op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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