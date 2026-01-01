ProjectSend is een open source bestandsleveringsplatform, gebouwd voor bedrijven die bestanden moeten delen met specifieke klanten in plaats van met het publiek. Elke klant krijgt een eigen login en ziet alleen de bestanden die aan hem zijn toegewezen, terwijl beheerders elke download bijhouden, vervaldatums instellen voor gevoelige materialen en meldingen ontvangen wanneer ontvangers nieuwe uploads openen — wat een verantwoord, merkgebonden alternatief creëert voor generieke cloudopslaglinks.

ProjectSend hosten op jouw VPS houdt vertrouwelijke klantbestanden — contracten, financiële documenten, ontwerpactiva — op infrastructuur die jij volledig beheert, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en met de mogelijkheid om de branding aan te passen aan jouw bedrijfsidentiteit.