Implementeer ProjectSend met één klik.
Professioneel en klantgericht platform voor bestandsdeling met accounts per klant, downloadtracking en gedetailleerde toegangscontroles voor bureaus en bedrijven.
Kies een VPS-plan voor ProjectSend
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ProjectSend kunt bouwen
ProjectSend is een open source bestandsleveringsplatform, gebouwd voor bedrijven die bestanden moeten delen met specifieke klanten in plaats van met het publiek. Elke klant krijgt een eigen login en ziet alleen de bestanden die aan hem zijn toegewezen, terwijl beheerders elke download bijhouden, vervaldatums instellen voor gevoelige materialen en meldingen ontvangen wanneer ontvangers nieuwe uploads openen — wat een verantwoord, merkgebonden alternatief creëert voor generieke cloudopslaglinks.
ProjectSend hosten op jouw VPS houdt vertrouwelijke klantbestanden — contracten, financiële documenten, ontwerpactiva — op infrastructuur die jij volledig beheert, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en met de mogelijkheid om de branding aan te passen aan jouw bedrijfsidentiteit.
Belangrijkste kenmerken van ProjectSend
Accounts per cliënt
Elke klant krijgt een speciale login en ziet alleen de bestanden die aan hen zijn toegewezen, waardoor elke relatie privé en georganiseerd blijft zonder gedeelde openbare links.
Downloadtracking
Gedetailleerde activiteitenlogboeken laten precies zien wie welk bestand heeft gedownload en wanneer, wat bewijs van levering biedt voor naleving en het aantal 'heb je het ontvangen?'-e-mails vermindert.
Vervaldatums
Stel een automatische vervaldatum in voor gevoelige documenten, zodat de toegang na een bepaalde periode wordt ingetrokken, waardoor de blootstelling wordt verminderd zonder handmatige opschoning.
E-mail notificaties
Klanten ontvangen automatische e-mails wanneer nieuwe bestanden beschikbaar zijn, waardoor het niet nodig is om hen afzonderlijk op de hoogte te stellen na elke upload.
Aangepaste huisstijl
Aanpasbare thema's en logo's bieden een professioneel, white-label bestandsportaal dat de identiteit van jouw bureau of bedrijf weerspiegelt in plaats van een generieke dienst.
Waarom ProjectSend op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.