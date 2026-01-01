Implementeer LubeLogger met één-klik installatie.
De ultieme zelf-gehoste voertuigonderhouds- en brandstoftracker om je wagenpark in topconditie te houden.
Kies een VPS-plan voor LubeLogger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LubeLogger kunt bouwen
LubeLogger is een toegewijd beheerplatform voor autoliefhebbers, wagenparkbeheerders en iedereen die de gezondheid van zijn voertuig nauwgezet wil bijhouden. Door LubeLogger zelf te hosten, creëer je een privé, permanent overzicht van elke olieverversing, reparatie en tankbeurt voor elk voertuig dat je bezit — zonder toegang voor derden en zonder abonnementskosten.
In tegenstelling tot generieke spreadsheets of door advertenties ondersteunde mobiele apps, biedt LubeLogger een gespecialiseerde interface die is ontworpen voor de nuances van autoonderhoud, met op kilometerstand gebaseerde herinneringen, brandstofverbruiksanalyse en bonnenopslag, waardoor je hele wagenpark op één plek georganiseerd blijft.
Belangrijkste kenmerken van LubeLogger
Servicegeschiedenis bijhouden
Houd een gedetailleerd logboek bij van alle reparatie- en onderhoudstaken die aan je voertuigen zijn uitgevoerd, inclusief datums, kosten en notities.
Brandstofverbruiksanalyse
Volg je brandstofverbruik en kosten door de tijd heen met automatische MPG-berekeningen en uitgavengrafieken.
Documentopslag
Upload en bewaar digitale kopieën van bonnen, registratiedocumenten en verzekeringskaarten voor directe toegang.
Slimme Herinneringen
Ontvang meldingen voor aankomende olieverversingen, bandenwissels en inspecties op basis van de kilometerstand of het schema van je voertuig.
Waarom LubeLogger op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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