LubeLogger is een toegewijd beheerplatform voor autoliefhebbers, wagenparkbeheerders en iedereen die de gezondheid van zijn voertuig nauwgezet wil bijhouden. Door LubeLogger zelf te hosten, creëer je een privé, permanent overzicht van elke olieverversing, reparatie en tankbeurt voor elk voertuig dat je bezit — zonder toegang voor derden en zonder abonnementskosten.

In tegenstelling tot generieke spreadsheets of door advertenties ondersteunde mobiele apps, biedt LubeLogger een gespecialiseerde interface die is ontworpen voor de nuances van autoonderhoud, met op kilometerstand gebaseerde herinneringen, brandstofverbruiksanalyse en bonnenopslag, waardoor je hele wagenpark op één plek georganiseerd blijft.