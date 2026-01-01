Thruk is een veelzijdige, onafhankelijke monitoringwebinterface gebouwd op de Livestatus API. Het vervangt de verouderde Nagios CGI met een snelle, moderne UI en voegt functionaliteiten toe die de kern van Nagios nooit heeft geleverd — gepagineerde weergaven van miljoenen services, mobielvriendelijke dashboards, bedrijfsprocessen, SLA-rapportage en een krachtige REST API.

Thruk zelf hosten op je eigen VPS stelt je in staat om elke Naemon, Nagios, Icinga en Shinken backend te consolideren achter één enkel overzicht. Deze template levert de OMD Labs-distributie, zodat je ook een kant-en-klare Naemon-kern krijgt om te bevragen, RRD-prestatiegrafieken en het volledige Thruk add-on-ecosysteem zonder handmatige compilatie.