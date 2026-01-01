Tot wel 69% korting op Thruk

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Webinterface voor monitoring met meerdere backends voor Naemon, Nagios, Icinga en Shinken, gebouwd op de Livestatus API.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Thruk kunt bouwen

Thruk is een veelzijdige, onafhankelijke monitoringwebinterface gebouwd op de Livestatus API. Het vervangt de verouderde Nagios CGI met een snelle, moderne UI en voegt functionaliteiten toe die de kern van Nagios nooit heeft geleverd — gepagineerde weergaven van miljoenen services, mobielvriendelijke dashboards, bedrijfsprocessen, SLA-rapportage en een krachtige REST API.

Thruk zelf hosten op je eigen VPS stelt je in staat om elke Naemon, Nagios, Icinga en Shinken backend te consolideren achter één enkel overzicht. Deze template levert de OMD Labs-distributie, zodat je ook een kant-en-klare Naemon-kern krijgt om te bevragen, RRD-prestatiegrafieken en het volledige Thruk add-on-ecosysteem zonder handmatige compilatie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Thruk

Multi-backend ondersteuning

Vraag Naemon-, Nagios-, Icinga- en Shinken-instanties tegelijkertijd op en presenteer ze als één uniforme statusweergave.

Gebundelde Naemonkern

Wordt geleverd met een werkende Naemon-backend, RRD-prestatiegrafieken en Apache, zodat de web-UI live gegevens heeft vanaf de eerste opstart.

Bedrijfsprocessen

Groepeer honderden controles op laag niveau in logische bedrijfsservices die echte impact zichtbaar maken in plaats van ruwe hostruis.

SLA-rapportage

Genereer beschikbaarheids-, uitval- en SLA-rapporten in PDF of Excel direct vanuit de web-UI zonder externe rapportagetools.

REST API

Automatiseer dashboards, uitvaltijden en bevestigingen via een gedocumenteerde REST API die elke UI-functionaliteit weerspiegelt.

Mobielvriendelijke UI

Responsieve dashboards en een speciaal mobiel thema laten operators incidenten triageren vanaf een telefoon of tablet tijdens oproepdienst.

Waarom Thruk op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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