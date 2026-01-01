Implementeer Thruk met één klik.
Webinterface voor monitoring met meerdere backends voor Naemon, Nagios, Icinga en Shinken, gebouwd op de Livestatus API.
Kies een VPS-plan voor Thruk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Thruk kunt bouwen
Thruk is een veelzijdige, onafhankelijke monitoringwebinterface gebouwd op de Livestatus API. Het vervangt de verouderde Nagios CGI met een snelle, moderne UI en voegt functionaliteiten toe die de kern van Nagios nooit heeft geleverd — gepagineerde weergaven van miljoenen services, mobielvriendelijke dashboards, bedrijfsprocessen, SLA-rapportage en een krachtige REST API.
Thruk zelf hosten op je eigen VPS stelt je in staat om elke Naemon, Nagios, Icinga en Shinken backend te consolideren achter één enkel overzicht. Deze template levert de OMD Labs-distributie, zodat je ook een kant-en-klare Naemon-kern krijgt om te bevragen, RRD-prestatiegrafieken en het volledige Thruk add-on-ecosysteem zonder handmatige compilatie.
Belangrijkste kenmerken van Thruk
Multi-backend ondersteuning
Vraag Naemon-, Nagios-, Icinga- en Shinken-instanties tegelijkertijd op en presenteer ze als één uniforme statusweergave.
Gebundelde Naemonkern
Wordt geleverd met een werkende Naemon-backend, RRD-prestatiegrafieken en Apache, zodat de web-UI live gegevens heeft vanaf de eerste opstart.
Bedrijfsprocessen
Groepeer honderden controles op laag niveau in logische bedrijfsservices die echte impact zichtbaar maken in plaats van ruwe hostruis.
SLA-rapportage
Genereer beschikbaarheids-, uitval- en SLA-rapporten in PDF of Excel direct vanuit de web-UI zonder externe rapportagetools.
REST API
Automatiseer dashboards, uitvaltijden en bevestigingen via een gedocumenteerde REST API die elke UI-functionaliteit weerspiegelt.
Mobielvriendelijke UI
Responsieve dashboards en een speciaal mobiel thema laten operators incidenten triageren vanaf een telefoon of tablet tijdens oproepdienst.
Waarom Thruk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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