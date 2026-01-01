Faraday is een enterprise-grade vulnerability managementplatform dat securityteams een uniforme werkruimte biedt om kwetsbaarheden in hun gehele infrastructuur te ontdekken, te volgen en te verhelpen. Het integreert met meer dan 80 beveiligingstools, door automatisch scangegevens van diverse scanners en testframeworks te importeren en te normaliseren, zodat teams zich kunnen richten op analyse in plaats van handmatige gegevensverwerking.

Faraday zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige beveiligingsbevindingen en audit trails volledig onder jouw controle blijven â€” en voldoet aan strenge compliance-eisen voor de verwerking van kwetsbaarheidsgegevens, terwijl het enterprise-functionaliteiten levert zonder de terugkerende kosten van cloudgebaseerde platforms.