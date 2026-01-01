Implementeer Faraday met Ã©Ã©n klik installatie.
Open-source systeem voor het beheer van kwetsbaarheden dat beveiligingsbevindingen centraliseert en het herstel stroomlijnt voor beveiligingsteams.
Kies een VPS-plan voor Faraday
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Faraday kunt bouwen
Faraday is een enterprise-grade vulnerability managementplatform dat securityteams een uniforme werkruimte biedt om kwetsbaarheden in hun gehele infrastructuur te ontdekken, te volgen en te verhelpen. Het integreert met meer dan 80 beveiligingstools, door automatisch scangegevens van diverse scanners en testframeworks te importeren en te normaliseren, zodat teams zich kunnen richten op analyse in plaats van handmatige gegevensverwerking.
Faraday zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige beveiligingsbevindingen en audit trails volledig onder jouw controle blijven â€” en voldoet aan strenge compliance-eisen voor de verwerking van kwetsbaarheidsgegevens, terwijl het enterprise-functionaliteiten levert zonder de terugkerende kosten van cloudgebaseerde platforms.
Belangrijkste kenmerken van Faraday
80+ Toolintegraties
Importeert en normaliseert automatisch kwetsbaarheidsgegevens van industriestandaard scanners en testframeworks, waardoor handmatige gegevensaggregatie wordt geÃ«limineerd.
Teamsamenwerking
Multi-user werkruimtes met rolgebaseerde toegangscontrole laten beveiligingsteams samenwerken aan beoordelingen en de verantwoordelijkheid voor herstel in realtime bijhouden.
Risicoprioritering
Ingebouwde risicoscore- en prioriteringsengine helpt teams herstelinspanningen te richten op de kwetsbaarheden die de grootste daadwerkelijke bedreiging vormen.
Nalevingsrapportage
Aangepaste rapportsjablonen en audit trails helpen compliance officers om verbeteringen in de beveiligingsstatus aan te tonen en te voldoen aan wettelijke vereisten.
RESTful API
Een volledige REST API maakt integratie mogelijk met CI/CD-pijplijnen en SIEM-tools, waardoor DevSecOps-teams kwetsbaarheidsregistratie binnen de SDLC kunnen automatiseren.
Waarom Faraday op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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