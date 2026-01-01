Tdarr is een open-source gedistribueerd media-transcoderingssysteem dat is ontworpen om de conversie, compressie en gezondheidscontrole van video- en audiobibliotheken op schaal te automatiseren. Het coördineert een centrale server met één of meer werkknooppunten, die elk FFmpeg- of HandBrake-taken parallel uitvoeren, zodat grote bibliotheken efficiënt worden verwerkt zonder handmatige tussenkomst.

Zelf Tdarr hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over coderingsprofielen, plugin-pipelines en hardwareversnellingsinstellingen. Omdat transcodering plaatsvindt op je eigen infrastructuur, zijn er geen cloudverwerkingskosten, geen bestandsgroottelimieten en geen afhankelijkheid van diensten van derden — je media blijven privé en de rekenkracht schaalt mee met je VPS.