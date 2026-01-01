Implementeer Tdarr met één-klikinstallatie.
Gedistribueerde media-transcoderingautomatisering die FFmpeg en HandBrake gebruikt om je hele bibliotheek te hercoderen en op fouten te controleren.
Kies een VPS-plan voor Tdarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tdarr kunt bouwen
Tdarr is een open-source gedistribueerd media-transcoderingssysteem dat is ontworpen om de conversie, compressie en gezondheidscontrole van video- en audiobibliotheken op schaal te automatiseren. Het coördineert een centrale server met één of meer werkknooppunten, die elk FFmpeg- of HandBrake-taken parallel uitvoeren, zodat grote bibliotheken efficiënt worden verwerkt zonder handmatige tussenkomst.
Zelf Tdarr hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over coderingsprofielen, plugin-pipelines en hardwareversnellingsinstellingen. Omdat transcodering plaatsvindt op je eigen infrastructuur, zijn er geen cloudverwerkingskosten, geen bestandsgroottelimieten en geen afhankelijkheid van diensten van derden — je media blijven privé en de rekenkracht schaalt mee met je VPS.
Belangrijkste kenmerken van Tdarr
Gedistribueerde nodewerkers
Zet meerdere werkknooppunten op die verbinding maken met een centrale server, en verdeel transcoderingstaken over beschikbare CPU- en GPU-bronnen voor snellere bibliotheekverwerking.
Plug-in pijplijnsysteem
Koppel community- of aangepaste plug-ins om voorwaardelijke workflows te bouwen — filter op codec, container, resolutie of bitrate en pas automatisch verschillende encode-profielen toe.
FFmpeg- en HandBrake-ondersteuning
Schakel per taak tussen FFmpeg en HandBrake, waardoor je toegang krijgt tot het volledige scala aan codecs en coderingsvoorinstellingen die elke tool ondersteunt zonder extra configuratie.
Bibliotheekstatuscontrole
Scan bestanden automatisch op corruptie, incorrecte metadata of ontbrekende streams en markeer of hercodeer problematische bestanden voordat ze afspeelproblemen veroorzaken.
Realtime statistiekendashboard
Monitor transcoderingsvoortgang, ruimtebesparing, wachtrijdiepte en workerstatus vanuit één web-UI zonder externe monitoringtools nodig te hebben.
Waarom Tdarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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