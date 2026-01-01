Duck DNS is een gratis dynamische DNS-dienst die door miljoenen homelab-gebruikers en zelfhosters wordt vertrouwd om betrouwbare toegang te behouden tot servers en apparaten achter residentiële internetverbindingen. De meeste internetproviders wijzen veranderende IP-adressen toe, maar Duck DNS lost dit op door continu je openbare IP te monitoren en je gekozen subdomein bij te werken zodra het verandert — helemaal gratis.

Deze template draait de officiële Duck DNS client container in host-netwerkmodus, waardoor het nauwkeurige IP-zichtbaarheid krijgt. Configuratie blijft behouden na herstarts, zodat je subdomein- en tokeninstellingen nooit verloren gaan. Of je nu stabiele toegang nodig hebt tot een thuisserver, een Raspberry Pi-project of een zelfgehoste VPS-applicatie, met Duck DNS hoef je niet te betalen voor een statisch IP of een commerciële DDNS-dienst.