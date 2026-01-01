Implementeer DuckDNS met één-klik-installatie.
Gratis dynamische DNS-client die automatisch je domein gericht houdt op je huidige IP-adres, zonder een statisch IP-adres.
Kies een VPS-plan voor DuckDNS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DuckDNS kunt bouwen
Duck DNS is een gratis dynamische DNS-dienst die door miljoenen homelab-gebruikers en zelfhosters wordt vertrouwd om betrouwbare toegang te behouden tot servers en apparaten achter residentiële internetverbindingen. De meeste internetproviders wijzen veranderende IP-adressen toe, maar Duck DNS lost dit op door continu je openbare IP te monitoren en je gekozen subdomein bij te werken zodra het verandert — helemaal gratis.
Deze template draait de officiële Duck DNS client container in host-netwerkmodus, waardoor het nauwkeurige IP-zichtbaarheid krijgt. Configuratie blijft behouden na herstarts, zodat je subdomein- en tokeninstellingen nooit verloren gaan. Of je nu stabiele toegang nodig hebt tot een thuisserver, een Raspberry Pi-project of een zelfgehoste VPS-applicatie, met Duck DNS hoef je niet te betalen voor een statisch IP of een commerciële DDNS-dienst.
Belangrijkste kenmerken van DuckDNS
Automatische IP-updates
Detecteert wanneer je openbare IP-adres verandert en werkt je Duck DNS-subdomein onmiddellijk bij, waardoor de toegang ononderbroken blijft.
IPv4- en IPv6-ondersteuning
Werkt met beide adresfamilies, zodat je subdomein up-to-date blijft, ongeacht de IP-versietoewijzing van je ISP.
Meerdere subdomeinen
Beheert meerdere Duck DNS-subdomeinen in één container door een door komma's gescheiden lijst van subdomeinnamen op te geven.
Permanente VPS-werking
Draaien op een VPS garandeert dat updates 24/7 op schema worden uitgevoerd, zelfs wanneer thuisnetwerkapparatuur opnieuw opstart of stroom verliest.
Permanente configuratie
Slaat je token- en subdomeininstellingen op in een toegewezen volume, zodat de client correct hervat na containerherstarts.
Waarom DuckDNS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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