Maloja is een open source zelf-gehoste muziekscrobbler — denk aan een persoonlijke Last.fm — die elk nummer dat je afspeelt registreert en de geschiedenis omzet in hitlijsten, top-artiestenranglijsten, tijdspulsgrafieken en jaaroverzichten. Het accepteert scrobbles van clients die al de Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers en directe API-integraties van spelers zoals Plex, Jellyfin en Navidrome ondersteunen.

Het zelf hosten van Maloja op je eigen VPS bewaart een privé, permanent overzicht van je luistergegevens in plaats van deze achter te laten op een platform van derden dat kan sluiten, prijzen kan wijzigen of de manier waarop de gegevens worden blootgesteld kan aanpassen. Gecombineerd met metadataverrijking van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB, krijg je een rijk persoonlijk muziekdashboard dat leveranciersverloop overleeft.