Implementeer Maloja met één-klikinstallatie.
Zelfgehoste muziekscrobble-database die jouw luistergeschiedenis omzet in persoonlijke hitlijsten, statistieken en Last.fm-achtige profielen.
Kies een VPS-plan voor Maloja
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maloja kunt bouwen
Maloja is een open source zelf-gehoste muziekscrobbler — denk aan een persoonlijke Last.fm — die elk nummer dat je afspeelt registreert en de geschiedenis omzet in hitlijsten, top-artiestenranglijsten, tijdspulsgrafieken en jaaroverzichten. Het accepteert scrobbles van clients die al de Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers en directe API-integraties van spelers zoals Plex, Jellyfin en Navidrome ondersteunen.
Het zelf hosten van Maloja op je eigen VPS bewaart een privé, permanent overzicht van je luistergegevens in plaats van deze achter te laten op een platform van derden dat kan sluiten, prijzen kan wijzigen of de manier waarop de gegevens worden blootgesteld kan aanpassen. Gecombineerd met metadataverrijking van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB, krijg je een rijk persoonlijk muziekdashboard dat leveranciersverloop overleeft.
Belangrijkste kenmerken van Maloja
Persoonlijke luistergrafieken
Blader door top artiesten, albums en nummers over configureerbare tijdsperioden met ranglijsten, trendlijnen en vergelijkingen per periode.
Last.fm-compatibele API
Accepteer scrobbles van elke client die de Last.fm API ondersteunt — telefoons, desktopspelers, scripts — zonder aangepaste adapters te schrijven.
Spelerintegraties
Ontvang scrobbles direct van Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble en andere door de community gebouwde bruggen.
Puls-stijl tijdgrafieken
Visualiseer hoe vaak je luistert naar specifieke artiesten, albums of nummers over weken, maanden en jaren om herontdekkingen en luistermarathons te ontdekken.
Metadataverrijking
Haal artiestafbeeldingen en albumhoezen op van Last.fm, Spotify, MusicBrainz en TheAudioDB zodat je dashboard er direct gelikt uitziet.
Last.fm-proxyscrobbling
Stuur optioneel inkomende scrobbles door naar Last.fm, zodat je bestaande openbare profiel blijft updaten terwijl je ook een privéarchief opbouwt.
Waarom Maloja op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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