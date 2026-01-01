Implementeer Homebridge met een één-klik installatie.
Lichtgewicht HomeKit-bridge die niet-Apple smarthome-apparaten verbindt met Siri en de Apple Woning-app via plugins.
Kies een VPS-plan voor Homebridge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homebridge kunt bouwen
Homebridge is een lichtgewicht Node.js-server die de iOS HomeKit API emuleert, waardoor Siri-bediening en integratie met de Woning-app mogelijk wordt voor duizenden apparaten die Apple's ecosysteem niet native ondersteunen. Met meer dan 2.000 door de community ontwikkelde plug-ins overbrugt het slimme verlichting, thermostaten, camera's en beveiligingssystemen van merken zoals Ring, Nest, TP-Link en Tuya naar een uniforme HomeKit-ervaring.
Homebridge draaien op een VPS zorgt voor 24/7 beschikbaarheid voor je HomeKit-automatiseringen, ongeacht lokale stroom- of netwerkomstandigheden, met persistente plug-inconfiguratie en betrouwbare toegang op afstand vanaf elke plek ter wereld.
Belangrijkste kenmerken van Homebridge
2.000+ apparaatplugins
Community-plugins ondersteunen vrijwel elk smart home-merk en -protocol, waardoor je elk apparaat aan HomeKit kunt toevoegen zonder hardware te vervangen.
Webconfiguratie UI
Homebridge Config UI X biedt een browsergebaseerde interface voor het installeren van plug-ins, het beheren van apparaten en het bekijken van logboeken zonder commandoregeltoegang.
Kinderbrugmodus
Isoleer plug-ins in afzonderlijke child bridges om te voorkomen dat één slecht functionerende plug-in je hele HomeKit-installatie platlegt.
Automatische plugin-updates
Ontdek, installeer en update plugins direct vanuit de webinterface om apparaatintegraties actueel te houden zonder handmatige SSH-sessies.
Back-up en Herstellen
Ingebouwde back-upfunctionaliteit beschermt je pluginconfiguraties en HomeKit-koppelingsgegevens tegen onbedoeld verlies.
Waarom Homebridge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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