Implementeer Kroki met één-klik installatie.
Uniforme diagram-als-code API die tekstbeschrijvingen omzet in diagrammen met meer dan 30 ondersteunde bibliotheken.
Kies een VPS-plan voor Kroki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kroki kunt bouwen
Kroki is een uniforme HTTP API voor het genereren van diagrammen uit tekstuele beschrijvingen. In plaats van afzonderlijke tools te installeren en te onderhouden voor elk diagramformaat, omvat Kroki meer dan 30 diagrambibliotheken — waaronder PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr en Excalidraw — achter één enkel eindpunt dat SVG-, PNG- of PDF-uitvoer retourneert.
Kroki zelf hosten op je VPS verwijdert elke afhankelijkheid van openbare renderingdiensten, houdt gevoelige architectuurdiagrammen binnen je netwerk en stelt je in staat om diagramgeneratie te integreren in documentatiepijplijnen, wiki's en CI/CD-workflows zonder snelheidsbeperkingen of data die je infrastructuur verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Kroki
30+ diagrambibliotheken
Render PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN en nog veel meer vanaf één API-eindpunt.
Meerdere uitvoerformaten
Krijg diagrammen terug als SVG, PNG, PDF of Base64 — kies het formaat dat past bij jouw documentatietoolchain.
Pijplijnintegratie
Direct compatibel met Asciidoctor, Confluence, GitLab en elke tool die de Kroki diagramblok syntaxis ondersteunt.
Geen externe oproepen
Alle rendering gebeurt lokaal op jouw VPS — architectuur- en systeemdiagrammen verlaten nooit jouw infrastructuur.
Eenvoudige HTTP-API
Verstuur een POST-verzoek met diagrambron of sluit een GET-URL in — geen SDK of clientbibliotheek vereist.
Waarom Kroki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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