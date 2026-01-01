Implementeer Parseable met een één-klik installatie.
Krachtige observability data lake voor logs, metrics en traces, gebouwd in Rust bovenop Apache Parquet.
Kies een VPS-plan voor Parseable
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Parseable kunt bouwen
Parseable is een open-source observability-datalake, speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven door slimme caching en kolomopslag.
Parseable zelf hosten op een VPS geeft je een complete observability-backend onder je eigen controle: een HTTP-ingestie-API die compatibel is met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, alerts en rolgebaseerde toegang — allemaal zonder per-GB ingestiekosten, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige logdata naar externe SaaS-providers.
Belangrijkste kenmerken van Parseable
Parquet-native opslag
Sla ingevoerde gebeurtenissen op als kolomvormige Apache Parquet-bestanden voor snelle analytische query's en dramatische compressie vergeleken met ruwe JSON.
OpenTelemetry-klaar
Accepteer logs, metrics en traces via het OpenTelemetry-protocol, zodat bestaande collectors en SDK's gegevens kunnen verzenden zonder codewijzigingen.
SQL-query-engine
Bevraag telemetrie met bekende ANSI SQL over elk tijdsbereik, met subseconde respons op geïndexeerde velden en gepartitioneerde scans.
Ingebouwde dashboards
Bouw interactieve dashboards en opgeslagen zoekopdrachten direct in Parseable zonder een aparte visualisatietool toe te voegen.
Meldingen en RBAC
Definieer drempelgebaseerde waarschuwingen op logstromen en verleen beperkte toegang aan teams via rolgebaseerd toegangsbeheer op stromen en tenants.
Kostenefficiënt behoud
Slimme cache en gelaagde opslag houden recente data snel beschikbaar voor query's, terwijl oudere partities gecomprimeerd op schijf blijven voor langdurige retentie.
Waarom Parseable op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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