Parseable is een open-source observability-datalake, speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven door slimme caching en kolomopslag.

Parseable zelf hosten op een VPS geeft je een complete observability-backend onder je eigen controle: een HTTP-ingestie-API die compatibel is met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, alerts en rolgebaseerde toegang — allemaal zonder per-GB ingestiekosten, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige logdata naar externe SaaS-providers.