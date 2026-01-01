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Krachtige observability data lake voor logs, metrics en traces, gebouwd in Rust bovenop Apache Parquet.

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5,49/mnd
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Kies een plan
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Parseable kunt bouwen

Parseable is een open-source observability-datalake, speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven door slimme caching en kolomopslag.

Parseable zelf hosten op een VPS geeft je een complete observability-backend onder je eigen controle: een HTTP-ingestie-API die compatibel is met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, alerts en rolgebaseerde toegang — allemaal zonder per-GB ingestiekosten, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige logdata naar externe SaaS-providers.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Parseable

Parquet-native opslag

Sla ingevoerde gebeurtenissen op als kolomvormige Apache Parquet-bestanden voor snelle analytische query's en dramatische compressie vergeleken met ruwe JSON.

OpenTelemetry-klaar

Accepteer logs, metrics en traces via het OpenTelemetry-protocol, zodat bestaande collectors en SDK's gegevens kunnen verzenden zonder codewijzigingen.

SQL-query-engine

Bevraag telemetrie met bekende ANSI SQL over elk tijdsbereik, met subseconde respons op geïndexeerde velden en gepartitioneerde scans.

Ingebouwde dashboards

Bouw interactieve dashboards en opgeslagen zoekopdrachten direct in Parseable zonder een aparte visualisatietool toe te voegen.

Meldingen en RBAC

Definieer drempelgebaseerde waarschuwingen op logstromen en verleen beperkte toegang aan teams via rolgebaseerd toegangsbeheer op stromen en tenants.

Kostenefficiënt behoud

Slimme cache en gelaagde opslag houden recente data snel beschikbaar voor query's, terwijl oudere partities gecomprimeerd op schijf blijven voor langdurige retentie.

Waarom Parseable op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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