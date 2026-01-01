Chatpad AI is een strakke, open-source webinterface voor de GPT-modellen van OpenAI die elk gesprek en elke API-key opslaat in de lokale opslag van de browser, in plaats van op externe servers. Er is geen tracking, geen cookies en geen server-side logging — je prompts en antwoorden gaan rechtstreeks van je browser naar de OpenAI API en nergens anders heen.

Het zelf hosten van Chatpad AI geeft teams een gedeelde, altijd beschikbare ChatGPT-interface op de bedrijfsinfrastructuur, waarbij de facturering van API-gebruik wordt gecentraliseerd en betrouwbare toegang wordt geboden, onafhankelijk van de beschikbaarheid van de consumentendienst van OpenAI of beleidswijzigingen.