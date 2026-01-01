Implementeer Chatpad AI met één klik installatie.
Privacygerichte ChatGPT-interface die alle gesprekken lokaal opslaat zonder tracking of gegevensverzameling.
Kies een VPS-plan voor Chatpad AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chatpad AI kunt bouwen
Chatpad AI is een strakke, open-source webinterface voor de GPT-modellen van OpenAI die elk gesprek en elke API-key opslaat in de lokale opslag van de browser, in plaats van op externe servers. Er is geen tracking, geen cookies en geen server-side logging — je prompts en antwoorden gaan rechtstreeks van je browser naar de OpenAI API en nergens anders heen.
Het zelf hosten van Chatpad AI geeft teams een gedeelde, altijd beschikbare ChatGPT-interface op de bedrijfsinfrastructuur, waarbij de facturering van API-gebruik wordt gecentraliseerd en betrouwbare toegang wordt geboden, onafhankelijk van de beschikbaarheid van de consumentendienst van OpenAI of beleidswijzigingen.
Belangrijkste kenmerken van Chatpad AI
Lokale Dataopslag
Alle gesprekken en API-sleutels leven in de lokale opslag van je browser, dus geen enkele externe dienst ziet ooit je prompts of antwoorden.
Geen account nodig
Voeg je OpenAI API-sleutel toe in de instellingen en begin direct met chatten — geen aanmelding, geen abonnementen, geen gebruikswaarschuwingen die je workflow onderbreken.
Gespreksexport
Exporteer en importeer gesprekken als bestanden, zodat je een back-up kunt maken van belangrijke chats of ze kunt voortzetten na het wisselen van apparaat.
Strakke, gerichte interface
Een afleidingsvrij ontwerp verwijdert premium upsells en feature gates, waardoor de focus volledig op het gesprek blijft.
Ondersteuning voor meerdere modellen
Schakel tussen GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo en andere OpenAI-modellen vanaf dezelfde interface zonder van tools te wisselen.
Waarom Chatpad AI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.