Deploy SonarQube in one click installation.
Industry-standard platform for continuous code quality inspection, security analysis, and automated quality gates across 30+ languages.
Kies een VPS-plan voor SonarQube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SonarQube kunt bouwen
SonarQube is the leading open-source platform for continuous code quality and security analysis, used by over 400,000 organizations to systematically deliver clean, maintainable code. It performs deep static analysis across 30+ programming languages — detecting bugs, security vulnerabilities, code smells, and duplications — and integrates directly into CI/CD pipelines to enforce quality gates at every pull request.
Self-hosting SonarQube on your VPS ensures your source code and analysis results never leave your infrastructure, meeting compliance requirements for organizations handling sensitive or proprietary code. The PostgreSQL-backed deployment maintains a full history of quality metrics, enabling teams to track technical debt trends, coverage changes, and security posture over time.
Belangrijkste kenmerken van SonarQube
30+ Language Support
Analyzes Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, and more than 25 additional languages from a single unified platform.
Quality Gates
Block merges and deployments automatically when code introduces new bugs, security issues, or fails to meet defined coverage thresholds.
Security Vulnerability Detection
Identifies OWASP Top 10 vulnerabilities, injection flaws, and security hotspots with prioritized remediation guidance for your team.
CI/CD Pipeline Integration
Connects natively with GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, and Bitbucket to analyze every pull request automatically.
Technical Debt Tracking
Estimates remediation effort for all issues and tracks technical debt trends over time to help teams plan maintenance work effectively.
Waarom SonarQube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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