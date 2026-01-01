Installeer MongoDB 4 met één klik.
Flexibele documentgeoriënteerde NoSQL-database voor moderne applicaties met dynamische schema's en krachtige query's.
Kies een VPS-plan voor MongoDB 4
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MongoDB 4 kunt bouwen
MongoDB is een toonaangevende open-source documentdatabase die gegevens opslaat in flexibele JSON-achtige documenten in plaats van starre relationele tabellen. Versie 4.4 levert een productieklare platform met ACID multi-document transacties, een krachtig aggregatieframework en horizontale schaalbaarheid via sharding. Het dynamische schema laat applicatiegegevensstructuren evolueren zonder complexe migraties, waardoor het perfect past bij moderne ontwikkelworkflows.
MongoDB draaien op je eigen VPS geeft je toegewijde I/O-prestaties, volledige configuratiecontrole en voorspelbare kosten vergeleken met beheerde clouddatabaseservices. Je kunt geheugentoewijzing afstemmen, aangepaste back-upstrategieën implementeren en elke applicatie verbinden met behulp van de native drivers die beschikbaar zijn voor elke belangrijke programmeertaal.
Belangrijkste kenmerken van MongoDB 4
Document Datamodel
Sla hiërarchische, geneste gegevens op in afzonderlijke documenten in plaats van deze te verspreiden over meerdere gekoppelde tabellen, wat de applicatiecode en query's vereenvoudigt.
ACID-transacties
Multi-document ACID-transacties garanderen gegevensconsistentie over collecties heen, en voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten van financiële en kritieke bedrijfsgegevens.
Aggregatiekader
Krachtige op pipelines gebaseerde aggregatieprocessen verwerken en transformeren gegevens server-side, waardoor complexe analyses mogelijk worden zonder gegevens naar een afzonderlijk systeem te verplaatsen.
Horizontale Schaling
Ingebouwde sharding verdeelt gegevens automatisch over meerdere nodes, waarbij de schrijfdoorvoer en opslag meeschalen naarmate je gegevens groeien.
Rijke Querytaal
Ondersteunt full-text zoeken, geospatiale queries en complexe filtering met secundaire indexen geoptimaliseerd voor elk toegangspatroon.
Waarom MongoDB 4 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.