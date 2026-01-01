MongoDB is een toonaangevende open-source documentdatabase die gegevens opslaat in flexibele JSON-achtige documenten in plaats van starre relationele tabellen. Versie 4.4 levert een productieklare platform met ACID multi-document transacties, een krachtig aggregatieframework en horizontale schaalbaarheid via sharding. Het dynamische schema laat applicatiegegevensstructuren evolueren zonder complexe migraties, waardoor het perfect past bij moderne ontwikkelworkflows.

MongoDB draaien op je eigen VPS geeft je toegewijde I/O-prestaties, volledige configuratiecontrole en voorspelbare kosten vergeleken met beheerde clouddatabaseservices. Je kunt geheugentoewijzing afstemmen, aangepaste back-upstrategieën implementeren en elke applicatie verbinden met behulp van de native drivers die beschikbaar zijn voor elke belangrijke programmeertaal.