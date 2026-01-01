Implementeer Windmill met één-klik installatie.
Open-source ontwikkelplatform dat scripts omzet in interne tools, geplande workflows en automatisch gegenereerde gebruikersinterfaces.
Kies een VPS-plan voor Windmill
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Windmill kunt bouwen
Windmill is een open-source ontwikkelaarsplatform dat scripts, geschreven in Python, TypeScript, Go, Bash en SQL, omzet in interne tools met automatisch gegenereerde web-UI's, planbare workflows en aanroepbare REST API's. Het elimineert de boilerplate van het bouwen van beheerderspanelen en interne dashboards door interfaces rechtstreeks uit scriptsignaturen te genereren.
Windmill zelf hosten op een VPS houdt alle interne toolcode en -data binnen jouw infrastructuur. De inbegrepen workerservice voert taken uit in geïsoleerde omgevingen, PostgreSQL slaat de workflowstatus en uitvoeringsgeschiedenis op, en een geheimenbeheerder verwerkt API-sleutels en inloggegevens zonder ze in scripts te hardcoden.
Belangrijkste kenmerken van Windmill
Meertalige scripts
Schrijf automatiseringen in Python, TypeScript, Go, Bash of SQL — Windmill regelt de uitvoering, afhankelijkheden en sandboxing.
Automatisch gegenereerde gebruikersinterfaces
Windmill genereert automatisch webformulieren en UI's van scriptparametertypes, zodat niet-ontwikkelaars tools zonder code kunnen uitvoeren.
Werkstroombouwer
Koppel scripts aan workflows met meerdere stappen, met voorwaardelijke vertakkingen, lussen en parallelle uitvoering, met behulp van een visuele DAG-editor.
Cron-scheduler
Voer scripts en workflows uit op cron-schema's of gebeurtenistriggers zonder aparte cron-infrastructuur te beheren.
Geheimbeheer
Sla API-sleutels, wachtwoorden en tokens op als versleutelde variabelen die toegankelijk zijn voor scripts, zonder ze in code in te sluiten.
Waarom Windmill op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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