Windmill is een open-source ontwikkelaarsplatform dat scripts, geschreven in Python, TypeScript, Go, Bash en SQL, omzet in interne tools met automatisch gegenereerde web-UI's, planbare workflows en aanroepbare REST API's. Het elimineert de boilerplate van het bouwen van beheerderspanelen en interne dashboards door interfaces rechtstreeks uit scriptsignaturen te genereren.

Windmill zelf hosten op een VPS houdt alle interne toolcode en -data binnen jouw infrastructuur. De inbegrepen workerservice voert taken uit in geïsoleerde omgevingen, PostgreSQL slaat de workflowstatus en uitvoeringsgeschiedenis op, en een geheimenbeheerder verwerkt API-sleutels en inloggegevens zonder ze in scripts te hardcoden.